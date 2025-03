Üzent a műtétje után Berki Mazsi

Mint írtuk, Berki Mazsi kórházba került, majd pedig az is kiderült, hogy műteni kell egy korábbi bokszsérülés miatt. Azóta már túl van az operáción, az Instagramon egy mosolygós fotóval üzent:

"A műtétek után általában mindenki boldog, és örül, hogy túl van rajta, és azt kívánja, soha többet, de én bármikor újracsinálnám a reggeli beavatkozást, de csakis ezzel a csapattal! Mosolyogva toltak be a műtőbe, és mosolyogva is távoztam onnan! Ma csak köszönetet szeretnék mondani, aztán amikor csekélyebb lesz a fájdalmam, részleteibe is belemegyek!" – írta Berki Mazsi, aki a bejegyzésében arra is kitért, hogy a jobb ugrócsontját kellett műteni.

Később egy Instagram-sztoriban egy mankós fotót is megosztott magáról: "Az új járgányom" – írta mellé. Nézze meg!