Ilyen állapotban van komoly műtétje után Berki Mazsi

Berki Mazsi múlt héten már a kórházból jelentkezett be, így tudatta a követőivel, hogy mire készül. A műtét után szűkszavúan nyilatkozott a fájdalmai miatt, de annyit elárult, hogy a Sztárbox című műsorban szerzett komolyabb sérülése miatt van szüksége csont-bioplasztikára a jobb ugrócsontján.

A műtétek után általában mindenki boldog, és örül, hogy túl van rajta, és azt kívánja, soha többet, de én bármikor újracsinálnám a reggeli beavatkozást, de csakis ezzel a csapattal!

Mosolyogva toltak be a műtőbe, és mosolyogva is távoztam onnan! Ma csak köszönetet szeretnék mondani, aztán amikor csekélyebb lesz a fájdalmam, részleteibe is belemegyek!" – írta akkor Berki Mazsi, aki már akkor is mankóval közlekedhetett, és azóta is használnia kell legújabb videója alapján. Azonban sokan aggódnak miatta, mert nem gondolták, hogy ilyen nagy a baj.

Mi történt a lábaddal, Mazsi?

- kérdezte aggódva egy követője az özvegytől, aki röviden válaszolt is a kérdésre.

Csont-bioplasztika műtétem volt egy hete. Tervezek majd mesélni róla, hogy pontosan mi törtét

- írta röviden Berki Mazsi, aki valószínűleg még lábadozik a műtét után, ezért várat magára a hosszabb magyarázat.