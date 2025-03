Előzetest kapott a hamarosan folytatódó Black Mirror – videó

A Netflix több fotót és egy előzetest is kiadott a Black Mirror hetedik évadáról, amelyről az is csak most derült ki, hogy mikor érkezik.

Vágólapra másolva!

A Netflix bejelentése szerint április 10-én folytatódik a Black Mirror, vagyis a Fekete tükör, hat újabb rész érkezik a disztópikus sci-fi antológiából. Nézzen bele, hogy mire számíthat! Mint a videóból is látszik, az alkotók folytatták a negyedik évad egyik népszerű epizódját, a USS Callistert is, amihez hasonlóra korábban nemigen volt példa a sorozat történetében – hisz az egyes részek eddig legfeljebb csak lazán kapcsolódtak egymáshoz. Természetesen a USS Callister főszereplője, Cristin Milioti is újra feltűnik, de a korábbi évadok szereplői közül például Will Poulter és Asim Chaudhry is visszatérnek – miközben többek között Awkwafinával, Paul Giamattival, Chris O'Dowddal, Rashida Jonesszal vagy Issa Rae-vel szintén találkozhatunk az új részekben. Cristin Milioti a Black Mirrorban

Fotó: Netflix Több fotót itt talál a hetedik évadról, a legutóbbi szezonról pedig itt olvashat hosszabban.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!