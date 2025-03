Dokumentumfilm készül Blake Lively és Justin Baldoni botrányáról

Bár Blake Lively és Justin Baldoni pere csak jövő márciusban kezdődik, a történtek annyira felkapottak lettek, hogy az ITN Productions úgy döntött, hogy dokumentumfilmet készít belőle. A produkció He Said, She Said: Blake Lively vs Justin Baldoni néven lesz elérhető az Investigation Discovery és a Max kínálatában március 31-től, míg az Egyesült Királyságban a Channel 5 csatorna közvetíti majd.

Blake Lively és Justin Baldoni a Velünk véget ér című filmben

Fotó: Instagram.com/itendswithusmovie/

A dokumentumfilmben bemutatják, hogy a színésznő azt állítja, hogy szexuálisan zaklatta őt a Velünk véget ér című film forgatásán a kollégája, majd a hírnevét próbálta befeketíteni. A férfi tagadja a vádakat, szerinte Lively és a férje azok, akik megpróbálják őt ellehetetleníteni, ezért 400 millió dollárt, azaz 160 milliárd forintot követel tőlük.

A nyilvánosság véleménye a két sztár ügyében nagyon megoszlik: míg egyesek A pletykafészek sztárjának az oldalán, addig mások a színész-rendező mellett állnak ki. Állítólag Blake Lively már fél egyedül kimenni az utcára, egyfolytában szorong és több nyilvános eseményt is visszamondott, habár az Egy kis szívesség premierjén ebből semmi sem látszott.

