Boros Csaba: Cipő énekel velünk minden Republic-koncerten

A kiadó beleszólt a szövegekbe?

Nem, de például a Repül a bálnáról társadalmi vita alakult ki. Boros Lajos akkoriban a rádióban vezetett műsort, nagyjából minden második hétfőn ott voltunk vendégként. Akkor még nem álnéven vagy név nélkül kommentelgettek és minősítettek sokan, a telefon fel kellett emelni, névvel kellett vállalni a negatív véleményt is. Voltak, akik nem szerették. Eléggé behatárolhatatlan zenekar voltunk, mindenféle zenei stílusban voltak dalaink. Mindenféle emberek jöttek a koncertjeinkre, egyetemisták, rockerek, nénik, bácsik.

Republic

Fotó: Facebook / Republic

Arról lehet olvasni, hogy akár 150 koncert is összejött évente, ez valós adat?

Nem tudom, hány koncertet adtunk, de az tény, hogy azért, hogy be tudjon futni a zenekar, a korai időkben minden fellépést elvállaltunk, fél playbackkel, diszkókban, művelődési házakban. Néha akár három rövidebb fellépés is összejött egy este. Fontos, hogy komolyan vettük, mindig mind az öten odamentünk, és rendesen leugráltuk a 20-25 percet. Ez tudatos volt nálunk, hogy a legkisebb faluba is eljussunk, akkor is, ha nem volt elég pénzük arra, hogy a teljes koncertet kifizessék.

Nagyon jó alap volt később, mert a nagyvárosokban rendezett koncertekre utána kis falvakból is eljöttek az emberek.

Egy-két évig tartott ez, erről aztán leálltunk, és utána csak rendes koncertek jöttek. Arra emlékszem még ezekből az időkből, hogy kiváló lemezkészítő „edzőtáboraink” voltak, amikor egy-másfél hétre félrevonultunk a világtól. Egyszer Gergelyiugornyán voltunk, akkor készült a Hahó öcsi, amelyet sokan a legjobb lemezünknek tartanak. Egész héten ingyen laktunk, ehettünk-ihattuk, egy koncertet kértek csak cserébe.

Ha a bakelitkiadásokat és a CD-ket is számoljuk, állítólag egymillió eladott fölött van a Republic. Sok kazettát hamisítottak is. Ti nyilvántartjátok?

Egymillió biztos volt. De mindenki, aki befutott, számíthatott arra, hogy hamisítják a zenéit. Emlékszem, vettem kinn Partiumban, a piacon egy Republic-kazettát. Fekete-fehér volt a borítója, mondtam az eladónak, hogy a valódi színes. Bár anyagilag ez nekünk nem érte meg, azt mondta Cipő, hogy nem baj, vigyék csak, hamisítsák és hallgassák...