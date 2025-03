Bűnösnek nyilvánítva: Megérkezett a Netflix legújabb tömegpusztító fegyverének előzetese

Úgy tűnik, minden hónapra akad a Netflixen egy újabb Harlan Coben-adaptáció. A Bűnösnek nyilvánítva március 26-án debütál a Netflixen, de az előzetese alapján még nagyobb bugyutaságnak tűnik, mint a Hiányzol című 5 részes széria, amitől konkrétan úgy éreztük magunkat, mintha ostobának nézett volna minket az író és az alkotó. A hírek szerint nem jobb a helyzet a lengyel színekben készült Just one look című sorozattal sem. Az angolok és a lengyelek után most Coben vizuális környezetszennyezése a spanyolokat is elérte.

Bűnösnek nyilvánítva: A Netflix vagy Harlan Coben az igazi tettes?

Szó mi szó, a Coben-adaptációkat sokan nézik világszerte, hangulatos előzetesük és a szerző könyvei izgalmat, krimit, drámát és néha kis romantikát is ígérnek. Ami papírkötésben működik, az a vásznon már kevésbé, legutóbb a fent említett két sorozat akasztotta ki a nézőket, annyira rosszak lettek. Ez azonban nem akadályozza meg a streameróriást és a szegény ember Jo Nesbø-jét, hogy most az Ibéria-félsziget művészei segítségével adaptálják az egyik könyvét. A döntés teljesen jogos, ugyanis Európában a Netflix spanyol sorozatgyártása kifejezetten erős, gondoljunk a tavalyi nyár nagy meglepetésére, a Töréspont című kórházi szériára, illetve a Netflix egyik legsokkolóbb rejtett kincsére, a Szent család című szériára.

A Bűnösnek nyilvánítva már az előzetese alapján úgy tűnik, nem csatlakozik a fent említett sikerszériákhoz, de reménykedni még lehet, hogy talán egy tisztességes szériát hoztak össze. A történet szerint a híres bűnüldöző riporter, Ema Garay komoly dilemmával szembesül, amikor egy tinédzser eltűnése után kiderül, hogy a gyanúsított közel áll hozzá. Mindenki gyanús, még maga a riporter is, és természetesen a legnagyobb fordulatig számos titoknak kell kiderülnie, mire a sokkoló vagy a Coben-sorozatok esetében sokkolónak vélt igazság kiderül. A főszerepeket Soledad Villamil, Alberto Ammann és Juan Minujín alakítják.

A Bűnösnek nyilvánítva március 26-án debütál a Netflixen, ahol az összes rész elérhető, továbbá a krimikedvelőknek és a katasztrófaturistáknak további több, mint egy tucat Harlan Coben széria nézhető meg.