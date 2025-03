Kémektől magyar klasszikuson át egy messzi-messzi galaxisig: 5 film és sorozat, amit vétek lenne kihagyni áprilisban

Kémházaspár kerül morális dilemmába, jövőbelátó kultsorozat folytatódik, magyar remekmű kerül mozivászonra, de ikertestvérek bűntörténetét és az újkori Star Wars legizgalmasabb produkcióját is élvezhetjük ebben a hónapban. A hónap legjobbaiban a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett, Michael Fassbender és Diego Luna is látható.

Cate Blanchett és Michael Fssbender a mozikat is meghódítja Fotó: Northfoto/Entertainment Pictures/Focus Features

Cate Blanchettől az Andorig: 5 film és sorozat, amit vétek lenne kihagyni áprilisban

Fekete táska (Black Bag)

Hazai mozis premier: 04.03.

A legkülönfélébb stílusú filmekben és műfajokban egyaránt nagyot alkotó amerikai sztárrendező, Steven Soderbergh (Traffic, Ocean’s-trilógia, Magic Mike) ezúttal a kémmozik világába tett izgalmas kirándulást. Szokás szerint sztárszínészeket oldalán, Michael Fassbender, Cate Blanchett és az egykori 007-es ügynök Pierce Brosnan közreműködésével mesél egy kémházaspárról, akiknek el kell dönteniük: a házasságukhoz, vagy a hazájuknak tett eskühöz lesznek-e hűségesek.

Új évaddal jön a Fekete tükör Fotó: Photo12 via AFP

Fekete tükör (Black Mirror) 7. évad

Hazai streaming premier: 04.10. (Netflix)

A Fekete tükör a kortárs sorozatkínálat egyik legkülönlegesebb darabja, aminek élvezetéhez nem is szükséges a korábbi évadok ismerete, hiszen minden egyes epizód egy újabb, önálló sztorit mesél el, új szereplőkkel. Az emberiség és technológia kapcsolatáról, a közeljövő mindennapjainak reális veszélyeiről szóló, sokszor sötét víziókból ebben az új évadban hat új epizódot kapunk, többek között Paul Giamatti, Rashida Jones, Awkwafina, Peter Capaldi, vagy Chris O’Dowd szereplésével.

Egy igazi magyar klasszikus elevenedik meg Fotó: Youtube

Csongor és Tünde

Hazai mozis premier: 04.17.

Vörösmarty Mihály elbeszélő költeménye a magyar irodalom klasszikusa, mellyel mindannyian találkozunk az iskolai tanulmányaink során. Meseszerűsége kiválóan alkalmassá teszi az animációs feldolgozásra, amit már a műfaj hazai legendája, Dargay Attila (Lúdas Matyi, Vuk, Szaffi) alkotói fantáziáját is megihlette. Ha ő maga már nem is készíthette el a Csongor és Tündét, a terveit felhasználva most új hazai mesefilm készült kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Vajon milyen veszéy leselkedik a fiúkra? Fotó: Warner Bros/Entertainment Pictures via AFP

Bűnösök (Sinners)

Hazai mozis premier: 04.17.