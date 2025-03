Agykontroll, drogok és káosz - mi köze lehetett a CIA titkos programjának Charles Mansonhoz?

Mint ismert, az egyesek által őrültnek, míg mások által lángelmének tartott szektavezér LSD és agykontroll segítségével elérte hippi fiataloknál, hogy kérdés és megbánás nélkül gyilkoljanak az ő utasítására. Így történhetett meg a várandós Sharon Tate és vendégeinek lemészárlása, a rá következő kettős gyilkosság és egyéb más, kevésbé ismert, de annál brutálisabb és fondorlatosabb estek, melyek mind bemutatásra kerülnek a legújabb Charles Manson dokumentumfilm izgalmas történetében.

Charles Manson, a szektavezér 1970-ben készült portréja. Az új Charles Manson dokumentumfilm számos újdoságot tartogat a nézők számára a felkavaró ügyről

Fotó: leemage/©MP/Leemage

Charles Manson dokumentumfilm: új perspektívák, újabb összeesküvés-elméletek

A popkultúra máig népszerű témája a Charles Manson-gyilkosságok, hiszen számos hollywoodi feldolgozást, és még több dokumentumfilmet készítettek már az őrült szektavezérről és csapatáról. Azonban a Káosz: A Charles Manson-gyilkosságok egy olyan újdonságot hoz be az értelmezésbe, melyről eddig még nem esett szó, ezzel felborítva minden eddigi hitet a történtekkel kapcsolatban. A Tom O'Neill író azonos című regényén alapuló dokumentum az író segítségével veszi végig a tényeket, azokat is, amiket eddig tudtunk és azokat is, amit az író derített ki alapos nyomozása során a regényéhez.

O’Neill elmondása szerint nem könyvnek indult a projekt, hanem egy megbízást kapott, írjon valamit a Manson-gyilkosságok harmincadik évfordulójára, végül 2019-ben könyv lett belőle, hiszen annyi szálon fut a történet, hogy még ennyi időn sem tud biztosat mondani a történtekről. Egyet azonban tudni vél: nem az történt valójában, amit a nyilvánosság tudni vél.

Az új Charles Manson dokumentumfilm is, akár a könyv, fejezetenként épül fel, abszolút Manson személyiségét a középpontba állítva. A történet kezdete a börtönből feltételesen szabadlábra helyezett bűnöző furcsa elbocsátása az intézményből. Az író szerint rendkívül szokatlan volt a hatóságok viselkedése, ugyanis már rögtön az elején szabályt szegett, amikor San Franciscóba ment, majd felügyelőtisztje is furcsán mentegette bármilyen elszámoltatás alól.

Azonban nem ez volt a legkülönösebb eljárási probléma, amire Tom O’Neill szeretné felhívni a figyelmet, hiszen a nyolc és fél hónapos terhes Sharon Tate és vendégei, majd következő nap a bolttulajdonos LaBianca házaspár megölése is rengeteg kérdést hagy maga után. Az író leginkább azt kifogásolja, miért nem ismerték el eleinte, hogy a gyilkosságok egyértelműen összefüggenek. O’Neill a szövetségi kormányzat felelősségét kívánja megkérdőjelezni az egész történetben, mely talán arra enged következtetni, hogy Charles Manson maga is egy báb volt, a CIA irányításával.