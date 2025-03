Tarantino kedvenc rosszfiúja csatlakozik a Disney+ sikersorozatához

Új lakó költözik be az Arconiába Quentin Tarantino kedvenc színésze személyében. A kétszeres Oscar-díjas Christoph Waltz csatlakozott ugyanis a Gyilkos a házban készülő ötödik évadához. A Disney+ sikersorozatának legújabb évada már forog, amiben a botcsinálta true-crime podcast trióhoz, vagyis Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez mellett lesz látható a 68 éves színész.

Christoph Waltz a gyilkos a házban? Fotó: Northfoto

A kétszeres Oscar-díjas színész szerepéről egyelőre nem árultak el sokat, de többen arra tippelnek, hogy ő lesz az a maffiózó, aki miatt a – spoiler – negyedik évad végén az öt év után a színészethez visszatérő Téa Leoni felkereste a nagy hármast, hogy segítsék tisztázni a férjét. A főszereplők megtagadták a kérését, ezután pedig az egyik, számukra kedves ismerősük holttestét találják meg a szökőkútban. A dilis trió innen folytatja a nyomozást, aminek a forgatási munkálatai pár héttel ezelőtt már meg is kezdődtek New Yorkban.

Mabel, Oliver és Charles ismét egy csavaros ügybe keveredik a Gyilkos a házban ötödik évadában Fotó: YouTube / https://www.youtube.com/watch?v=-nJHQEnf9Y0

A korábbi szereplők visszatéréséről még nincs hír, de annyi biztos, hogy a bogaras szomszédot alakító Michael Cyril Creighton, Jackie Hoffman és Teddy Coluca visszatérnek az új szezonban, továbbá Keegan-Michael Key is csatlakozott hozzájuk. Az még titok, hogy az életben és a vásznon is Martin Short szerelmét „alakító” háromszoros Oscar-díjas Meryl Streep újra látható lesz-e a botcsinálta színésznő, Loretta szerepében, de a pletykák szerint a 75 éves díva is fel fog tűnni újra a New York-i luxusapartman környékén. A bemutató dátuma még nem ismert, de mivel a szokásos tempóban forgat a stáb, ezért nyár végén vagy ősz elején kerülhet a nézők elé a legújabb gyilkos kaland.

A Gyilkos a házban mind a négy évada elérhető a Disney+ kínálatában.