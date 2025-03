A férjét is a műsornak köszönheti Csapó Dóra – 10 éves az M2 Petőfi TV

„Hét éve vagyok az M2 Petőfi TV-nél, a harmadik születésnapot már itt töltöttem” – mondta az Origo megkeresésére Csapó Dóra. Szakmai pályafutásában édesanyja példáját követte, aki a kecskeméti televíziónál dolgozott és Dórával várandósan vezetett élő adást is.

Csapó Dóra

Fotó: MTVA

„Középiskola után Kanadában tanultam, kerestem a helyemet. Ott élő rokonainkhoz utaztam három hónapra, de három év lett belőle. Végül honvágyam lett és hazajöttem. 26 évesen elvégeztem a televíziós műsorkészítői szakot, így kerültem az M2 Petőfi TV-hez. Az akkori esti, fiataloknak szóló zenés, kulturális Én vagyok itt! című műsorban kezdtem, mint gyakornok” – emlékezett Csapó Dóra, aki ez után riporter, majd szerkesztő és műsorvezető lett.

Riporterként is nagyon aktív volt, felmászott mindenhová a forgatási helyszíneken, víziszonya ellenére a vízisportokat is kipróbálta. Felidézve első élő adása előtti érzéseit elmondta, volt benne drukk: „Nagyon izgultam, előtte jóformán nem ettem, nem ittam. Amikor a fülemre számolt a rendező, és kezdődött az adás, akkor teljesen megnyugodtam. A mai napig izgatott vagyok a felvételek előtt, ha ez nem lenne, talán nem is élvezném annyira.”

Csapó Dóra

Fotó: MTVA

Azóta számtalan élő műsor van a háta mögött, az Esti Kornél műsorvezetőjeként sok énekest, színészt, sportolót látott vendégül. „Mindig nagy élmény az olimpikonokkal interjúzni, járt nálunk többek közt Gulyás Michelle vagy Szilágyi Áron is. Heti öt adásunk van, a csatorna zenefókuszú, így persze

főleg zenészekkel beszélgetünk.

Közülük Charlie és Keresztes Ildikó adott emlékezetes interjút, mélyebb érzéseikről is vallva. Nagy hatással volt rám a találkozás gyerekkorom idoljával, Kovács Katival és Karácsony János Jamesszel, aki elbűvölt kedvességével. De járt nálunk Szakcsi Lakatos Béla, Tátrai Tibor, Rúzsa Magdi, fel sem lehet sorolni, hány zenész fordult meg a műsorban.

Csapó Dóra a munkája során ismerte meg férjét

Csapó Dóra karrierje mellett a szerelmet is az M2 Petőfi TV-nek köszönheti. Munkája során ismerte meg férjét, akivel azóta már közös gyermekük van. „Egy forgatáson találkoztunk, ahol technikusként dolgozott a stábban. Akkor épp a Strand Fesztiválon forgattam, mint riporter. Kipróbáltam a sportolási lehetőségeket, felmásztam egy nagyon magas helyre, de nem mertem lejönni.

Segítséget kértem, hogy valaki vegyen le. Ő vett le.

Azóta már ő a férjem és a gyerekem édesapja” – mesélte megismerkedésükről Csapó Dóra és elárulta, az ominózus esetről videófelvétel is készült.