Csézy megmutatta a kislányát – fotó

Mint írtuk, Csézy 45 évesen lett édesanya, 18 évvel idősebb férjétől januárban született kislánya. Az énekesnő az Instagramon már több fotót is mutatott a babáról, olyat azonban csak most tett közzé, amelyen az arca is jól látszik. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

„Mennyire fontos, hogy életünk legkiszolgáltatottabb helyzetében olyan emberek vegyenek körül minket, akik szeretnek, aggódnak és végigkísérik életünk legnehezebb és legszebb szakaszát. Azt az érzést, hogy az ember úgy fekszik a műtőasztalon, hogy itt semmi baj nem történhet vele, azt nem lehet szavakkal kifejezni” – írta a szüléséről Csézy, aki aztán a kórház dolgozóinak is megköszönte a munkájukat.