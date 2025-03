Eljegyezte a párját Csórics Balázs

Csórics Balázs a közösségi médiában jelentette be, hogy Dobogókőn megkérte a párja kezét. "IGEN-t mondott" – írta a lapozható Instagram-bejegyzéshez, amelyet megnézhet itt.

A 40 éves színésznek 2022-ben volt már egy esküvője, de a következő évben el is váltak a feleségével – azóta nem is lehetett sokat tudni a magánéletéről, a jelek szerint azonban hamar rátalált újra a szerelem.

Csórics Balázs a S.E.R.E.G.-ben

Fotó: TV2

A S.E.R.E.G. sztárja legutóbb még arról beszélt, hogy a közösségi médiában milyen ajánlatokat kap nőktől: "Tisztelettel bánnak velem a hölgyek, próbálok minden megkeresésre válaszolni, illetve a személyes találkozáskor néhány szót váltani mindenkivel. Rengetegen köszönetet mondanak a versekért, adódnak érdekes helyzetek is, amikor én jövök zavarba… Azt is sok esetben érzem, amikor többet szeretne a hölgy, esetleg vacsorára hív vagy szeretne jobban megismerni; ilyenkor is válaszolok, udvariasan, soha senkivel nem vagyok sértő, sőt!" – magyarázta.