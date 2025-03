Kiderült, mit gondol Csuti G.w.M-ről

Kulcsár Edina és férje, Szabó András Csuti 2022 elején jelentették be, hogy házasságukat nem tudták megmenteni, így útjaik különválnak. Egy évig dolgoztak azon, hogy rendbe hozzák kapcsolatukat, ám ez nem sikerült: ők már a sokadik pár, akik szerepeltek a Nyerő Páros című műsorban, majd azt követően szakítottak. "Most nem vagyok jól, de Edinával közösen hoztunk egy döntést, ami elkerülhetetlen volt. Nincs harmadik fél, már nem működött jól a kapcsolatunk. Mindent elmondtam, amit szerettem volna, a legfontosabb viszont, hogy a gyerekek ebből semmit ne érezzenek" - mondta akkor Szabó András Csuti, aki azóta több TV2-es műsorban is feltűnt. Kulcsár Edina röviddel a szakítás után már G.w.M oldalán mutatkozott, azóta is együtt vannak.

Csuti túllépett a múlton

Fotó: Instagram

Csuti most elárulta, hogy Kulcsár Edinával gyerekei természetesen sok időt töltenek a rapperrel is, ami szerinte érthető, amúgy pedig teljesen normális a viszonyuk G.w.M-mel. „Nem kell nekünk kommunikálnunk.

Az elején, amikor kellett, akkor beszéltünk egymással,

volt, hogy én kértem valamit, volt, amikor ő kért valamit, de mindig nagy tisztelettel, és normálisan bántunk egymással. Amikor összefutunk, köszönünk, de ennyi. Márk szereti a gyerekeimet, és a gyerekeim is szeretik őt” – árulta el.

Sudár Biankával két éve vannak együtt, de nem siettetnek semmit. „Sok olyan dolog volt Bianka életében, amikről megbeszéltük, hogy mindenképpen legyenek meg, mielőtt belevágunk a családalapításba. Fontos volt, hogy meglegyen a diplomája, kialakítsa az önálló életét munka terén is, utazzunk, tapasztaljunk egymásból minél többet, és amikor úgymond elég erős a kapcsolat, akkor mehetünk tovább. Bár nem csak az kell, hogy erős legyen, hanem, hogy a körülmények is stabilak legyenek, mert ebben

nekem már elég sok tapasztalatom van.

De nyilván a történtek hatására óvatosabb is vagyok, nem szeretek dobálózni dolgokkal, vagy azért csinálni valamit, mert kell” – mesélte Csuti.

"Nem látom azt a gyerekeknél, hogy egyébként bármi probléma lenne... Nem is nagyon téma nálunk, hogy ott egyébként mi történik, és nekem az a jó, hogyha ők nekem nem mesélik azt, hogy mi az, ami ott nem jól működik" - magyarázta Csuti korábban.