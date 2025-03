Újra elhalasztotta az esküvőjét Curtis és menyasszonya, Barnai Judit

Curtis és Barnai Judit kapcsolata több mélypontot is megélt, már a szakításukról pletykáltak, azonban a rapper tavaly augusztusban eljegyezte a kosárlabdázót. A lánykérésre a híres koppenhágai szobornál, a Kis hableánynál került sor.

Barnai Judit és Curtis

Fotó: Instagram

Barnai Judit korábban elárulta, hogy jövőre tervezi abbahagyni a kosárlabdázást, így az esküvő tervezett időpontja 2026 lett volna, azonban ez változott, ugyanis aláírt a következő szezonra is.

Tolódik minden, mert én aláírtam a következő szezonra is a csapatomhoz, megkerestek már egy hónappal ezelőtt, hogy mindenképpen szeretnének megtartani.

Büszkén mesélhetem, hogy bejutottunk a rájátszásba a csapatommal és igazából ebben a szezonban annyi volt a cél, hogy ne essünk ki, ehhez képest olyan nagyot ugrottunk, hogy ott vagyunk a legjobb nyolcban. Iszonyatosan büszke vagyok a csapatomra és arra, hogy ezt sikerült elérnünk. Úgyhogy nem is gondolkodtam egy másodpercig sem, alá is írtam”– magyarázta.

Atival megbeszéltem, hogy mindent elnapolunk, mert nem tudtam, hogy hogy fogja fogadni.

Úgy volt, hogy ez lesz az utolsó szezonom, de mondtam neki, hogy egyszerűen egyénileg is annyira jó szezont zártam most, hogy nem szeretném abbahagyni. A csapattal és az edzővel is nagyon jól megtaláltuk a közös hangot. Nem tudnám most abbahagyni, az egész tulajdonképpen egy nap alatt lezajlott”– ecsetelte a Mokkában.