Dawson és a haverok: így néznek ki a kilencvenes évek tinisztárjai

22 év után újraindulhat a kedvenc tinisorozatunk. A Dawson és a haverok 128 epizódja tévétörténelem már, a sztárjainak sorsa azonban nagyon vegyesen alakult. Akad aki a díjátadók kedvelt sztárja lett, de olyan is, aki 3 éve nem dolgozik, sőt, a címszereplő súlyos rákbetegséggel küzd.

Visszatérhet a Dawson és a haverok (Fotó: Northfoto / Northfoto)

Mi lett a Dawson és a haverok sztárjaival?

James Van Der Beek

A 48 éves tinisztár a kétezres években még pár tinifilmben feltűnt, mint a Vonzás szabályai vagy az Ásó, kapa, nagykaland. Van Der Beek utána a tévé felé vette az irányt: feltűnt a Gyillkos elmék: Evolóció, a Ki ez a lány?, a Modern család és az Esküdt ellenségek: Bűnös szándék című szériákban. A jóképű színész tavaly novemberben hozta nyilvánosságra, hogy 2023-ban vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A színész azóta is kezelés alatt áll, és állapotától függően ő is nyitott a Dawson és a haverok folytatására. Kolléganője, az Audrey-t alakító Busy Phillips szerint az egész stáb egy emberként azon dolgozik, hogy James is visszatérhessen.

A 48 éves színész két éve küzd a vastagbélrákkal (Fotó: AFP)

