Így reagált fia bejelentésére Demcsák Zsuzsa: Szó szerint lefagytam és sírva fakadtam

A műsorvezető nemrég boldogan újságolta, hogy egy hatalmas lehetőséget kapott, ugyanis új podcastműsora indul a TV2 Playen, mellyel két hetente jelentkezik a csatorna online felületén. A március 21-én debütáló Példaképek Demcsák Zsuzsával című podcast szereplői szórakoztató beszélgetés formájában eddig sosem hallott történeteket osztanak meg sikerről és kudarcokról, melyek a nézők számára inspirációként, vagy példaként szolgálhatnak.

Demcsák Zsuzsa emellett a ma, azaz vasárnap este induló Farm VIP oszlopos tagja, már évek óta vezeti a műsort Gáspár Zsolt oldalán, de számos más feladatot is ellát úgy, hogy egyedülálló anyaként neveli két gyerekét. Illetve nevelte, hiszen fia már húszéves lett, és bizony ő is szembesült vele, hogy anyaként el kell engedni a felnőtté váló gyerekei kezét. Most elmondta, hogyan viselte, amikor fia közölte vele, hogy szeretne elköltözni otthonról.

Annyira nehéz volt, hogy magam sem gondoltam volna. Amikor a fiam bejelentette, hogy szeretne önálló lakásba költözni, szó szerint lefagytam és sírva is fakadtam az ebédlőasztalnál, pedig már korábban is beszéltünk róla.

Egyébként a fiamnak és a lányomnak is van már komoly kapcsolata, így tulajdonképpen időszerű volt, hogy mindketten szép lassan önállósodjanak. Fejben készen is álltam rá. Aztán, amikor eljött a nap, és Benedek ténylegesen el is költözött, akkor kissé felfordult a világom.

Az első hetekben könyörögtem neki, hogy legalább a szennyesét hozza haza hétvégente. Vasárnaponként pedig tömbökben adtam neki az ételhordókat, hogy nehogy éhen haljon.

Egy anyának erre az életszakaszra tudatosan kell készülnie és arra is, hogy az elszakadás után újra kell definiálnia önmagát. Emlékszem, esténként ott álltam a hűtőszekrény előtt és azon gondolkodtam, hogy most mihez is kéne kezdenem magammal és a felszabadult időmmel.

Mára már be is állt minden a normális kerékvágásba. Van, hogy ellopom az idejüket, de szerencsére mindketten szívesen tartanak amolyan anyás napot.

- mondta Demcsák Zsuzsa, akinek egyáltalán nem ment könnyen az elengedés, viszont így könnyebben mond igent a felkérésekre és nem izgul azon, ha dolgozni kell, mert tudja, hogy gyerekei már megoldják az életüket nélküle is.

Nagyon jól érzem most magam. Tudatosan és sokat dolgozom, és úgy élek, hogy minden tekintetben látom magam előtt a célokat, melyeket szeretnék még elérni és a potenciált, ami még bennem van.

Húsz évig a munka mellett a gyermekeim határozták meg az életemet, és most egy kicsit fellélegeztem még úgy is, hogy sosem éreztem fullasztónak, hogy a családom körül forgott minden gondolatom és a gyermekeim határozták meg a tetteimet. Most sokat tudok magamra koncentrálni. Tanulok és tanítok…" - mondta a Borsnak adott interjúban Demcsák Zsuzsa.

