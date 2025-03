65 éves lett a Dirty Dancing női főszereplője – képek

A Dirty Dancing – Piszkos tánc a nyolcvanas évek második felének egyik emlékezetes filmje volt, főképp a zenéi, és persze a romantikus sztori miatt. 1987-ben mutatták be, Eleanor Bergstein forgatókönyvéből Emile Ardolino rendezte, a főbb szerepekben Jennifer Grey és Patrick Swayze volt látható. Jegyeladási és kritikai szempontból is sikert aratott, az (I've Had) The Time of My Life című betétdala Oscar-, Golden Globe- és Grammy-díjat nyert.

Nagy mozisiker volt a Dirty Dancing

Patrick Swayze és Jennifer Grey azonban a valóságban ki nem állhatták egymást és nem a Dirty Dancing volt az egyetlen közös filmjük. Korábban, 1984-ben a Vörös hajnal című filmben is együtt játszottak, ahol egy szexjelenetet is le kellett forgatniuk. Azonban a páros annyira ideges volt előtte, hogy Patrick Swayze rengeteget ivott, gyakorlatilag részeg volt, míg Jennifer Grey füves cigit szívott. A jelenetet az alkotók kivágták a filmből, ami miatt Grey és Swayze is felpaprikázódott, hiszen feleslegesen tették őket ki egy stresszhelyzetnek.

Jennifer Grey idén januárban

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Grey 2025 februárjában

Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mint ismert, Swayze, akit a People magazin 1991-ben „a legszexibb férfinak” választott, 2009-ben, 57 évesen elhunyt. Grey, aki március 26-án lett 65 éves, legutóbb a Wish You Were Here-ben, a Rokonszenvedésben és a Dollface sorozatban szerepelt.