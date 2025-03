Szex mindhalálig, Ki vagy Doki?, Andor: itt vannak a Disney+ áprilisi premierjei

Második, egyben utolsó évaddal tér vissza a Lucasfilm Emmy-díjra jelölt sorozata, az Andor, április 23-tól lesz látható streamingen. A második évadban Cassian a Lázadók Szövetségének kulcsszereplőjévé válik. A sorozat a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet (Rogue One: A Star Wars Story) előtt játszódik öt évvel, és azt mutatja meg, hogy Diego Luna lecsúszott karakteréből hogyan válik igazi lázadó, aki nagy célokért küzd.

A Szex mindhalálig című FX-sorozatot Molly Kochan valós története ihlette: miután Mollyt 4. stádiumú áttétes mellrákkal diagnosztizálják, úgy dönt, hogy elhagyja Steve-et, a férjét, és életében először elkezdi felfedezni szexuális vágyainak teljes spektrumát. Ehhez a bátorságot és a támogatást a legjobb barátnőjétől, Nikkitől kapja, aki a végsőkig mellette marad. Premier: április 4.

Április 16-án érkezik Az elrabolt lány. A sztoriban egy látszólag hétköznapi döntés a feje tetejére állítja Elisa, a kétgyermekes anyuka világát, amikor kilencéves lánya, Lucia izgatottan kéri őt, hogy engedje el egy pizsamapartira új legjobb barátnőjével, Josie-val. Elisa megismerkedik Josie édesanyjával, Rebeccával: megnyugtatja őt a nő bájos természete és a lenyűgöző házuk, ezért beleegyezik az ottalvásba. Amikor azonban jó éjszakát kíván a lányának, nem is sejti, hogy hamarosan minden szülő legrosszabb rémálma válik valóra.

Április 21-én a természetfilmek kedvelői is örülhetnek: a National Geographic Pingvinek vándorlása című filmjének 20. évfordulóján a jön a Pingvinek titkai (Secrets of the Penguins), amely bemutatja a faj különböző egyedeinek életformáját.

A Sneakerháborúk: Adidas vs. Puma című sorozat a két világhírű sportruházati márka közti heves, több évtizede tartó, családi viszályból eredő rivalizálását mutatja be. Egy testvérpár, Adi és Rudi Dassler alapította a Puma és az Adidas cégeket, személyes konfliktusuk pedig komoly pénzügyi csatát eredményezett. Premier: április 2.

A Ki vagy doki? második évadja április 12-én érkezik. „Doki találkozik Belinda Chandrával és megkezdi hősies küldetését, hogy visszahozza őt a Földre. Ám egy titokzatos erő megakadályozza a visszatérésüket, és az időutazó TARDIS-csapatnak nagy veszélyekkel, még nagyobb ellenségekkel és minden eddiginél szörnyűbb rettegéssel kell szembenéznie" - olvasható a leírásban.

