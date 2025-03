2022. október 27-én egy angyalföldi ingatlanból szállították kórházba a mentők a médiában csak „drogos magyar énekesnőként” emlegetett hazai celebet, akinek az otthonában kis mennyiségű kábítószergyanús anyagra is bukkantak. Az érintett híresség erősen kábult állapotban került kórházba, ahol azonnali ellátásban részesült, majd toxikológiai vizsgálatnak vetették alá. Állítólag mély vágások voltak a karján, a toxikológiai vizsgálat pedig nagy mennyiségű kokaint mutatott ki a szervezetében.

Az ügyében már évek óta nyomoztak a rendőrök, azonban mivel önként vállalta az úgynevezett elterelést, így az eljárást vele szemben még tavaly nyáron megszüntették.

A Fővárosi Főügyészség kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 3 férfival és 1 nővel szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. Közöttük van egy szír díler és élettársa, egy taxisofőr és egy ismert művész is. „Az ügynek vádlottja még 2 férfi, akik az élettársakon keresztül kapcsolódtak be a drogüzletbe. A vád szerint egyikük a munkája révén több alkalmi kábítószer-fogyasztó művészt ismert, a negyedik vádlott az ő ismerőse, aki taxisofőrként dolgozott és részt vett a kábítószer vevőkhöz történő szállításában” – írták korábban.

Azonban, ha a tárgyalás elkezdődik, nem kizárt, hogy a drogos magyar énekesnőnek meg kell majd jelennie a bíróságon, így kiderülhet, hogy kit rejt a személye, ami már évek óta lázban tartja az embereket.

Az ügyészség, vagy az ügy valamelyik érintettjének jogi képviselője indítványozhatja a meghallgatását

– nyilatkozta Dr. Magyar György ügyvéd a Naphire.hu portálnak.

Hozzátette azt is, hogy elképzelhető, hogy csak a korábbi vallomásait olvassák majd fel. Meglátása szerint kevés esélyt lát arra, hogy távmeghallgatás útján hallgassák majd ki, vagy olyan módon, hogy ne derüljön fény a kilétére.

A lap úgy tudja, hogy nyár elejére tűzték ki az előkészítő ülést.