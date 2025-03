Esztergályos Cecília január 26-án töltötte be a 82. életévét. Habár a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő még most is nagyon jól néz ki, jó pár évet letagadhatna, ennek ellenére komoly mozgásszervi problémái adódtak. Nagyon nehezen tud járni, az izületei sem olyan jók már és több műtéten is átesett.

"A mozgáshoz lusta vagyok. Mert gyalogolni kéne, de négy csípőcserém volt… Más egy után nem tud járni. A bal oldalit háromszor, a jobbat egyszer műtötték.

Kéne mennem gyalogolni, de nem megy.

És ez kellemetlen. Az utcán bizonytalan vagyok, mert ugye biciklivel, rollerral járnak a járdán, meg mindig rohan valaki és puff, elütnek" - mesélte.

Folyamatosan orvoshoz jár, célja pedig, hogy leszázalékolják és rokkant-igazolványt kapjon.

Most majd megint megyek orvoshoz, és talán majd hajlandóak adni nekem olyan igazolványt, hogy ne kelljen az autómtól gyalogolni kétszáz métert, mert nem tudok.

Az orvosok azt szokták mondani, hogy »de maga játszik a színpadon!« Persze, de ott csak tíz métert megyek" - ecsetelte Joshi Bharat Beszélgessünk! című műsorában.