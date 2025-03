50 éves Eva Longoria – 10 érdekesség, amit biztosan nem tudott a Született feleségek sztárjáról

A Született feleségek mexikói származású sztárszínésznője március 15-én ünnepelte 50. születésnapját. De vajon milyen érdekességeket rejt a szexi mexikói díva, Eva Longoria karrierje és az élete?

Eva Longoria a Született feleségekben lett híres

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

10 érdekesség Eva Longoria életéből

Gyerekként azt hitte, hogy örökbe fogadták

1975. március 15-én a Corpus Christi nevű texasi városban született, Eva Jacqueline Longoria néven. A családja mexikói származású, de rajta kívül mindhárom testvére világos hajú és kék szemű, emiatt gyerekként azt gondolta, hogy biztosan örökbe fogadták a szülei.

Gyógyításból szerezte a diplomáját

A texasi A&M University-Kingsville diákjaként végezte a felsőoktatási tanulmányait. Diplomát is szerzett kineziológiából, de közben a Miss Corpus Christi szépségverseny 1998-as győzteseként már a szórakoztatóipar felé is kacsintgatott.

Híres együttes táncosaként is dolgozott

Egy tehetségkutató verseny révén jutott el Los Angelesbe, ahol kiszúrta őt magának egy színészügynök. A karrierje azonban nem indult gyorsan, többek között céges fejvadászként és a Pussycat Dolls együttes háttértáncosaként is dolgozott.

50 évesen is bombaformában van Eva

Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Fredy Torra

Súlyosan megsérült a Született feleségek forgatásán

Miután már kapott szerepeket néhány ismert tévésorozatban (Gazdagok és szépek, Nyughatatlan fiatalok), az igazi befutását a Született feleségek hozta el 2004-ben. 180 epizódon át alakította az ex-modell Gabrielle-t. Kevesen tudják, de Eva a forgatásokon többször is megsérült. Az egyik alkalommal egy lépcsőn leesve zúzta össze a bordáit, egy másik esetben pedig egy ledőlő díszletelem vágta fejbe annyira, hogy hosszú perceken át eszméletlen volt, és azonnal kórházba kellett szállítani.

Ő az egyik legalacsonyabb hollywoodi sztár

Mindössze 154 centiméter magas, amit a magánéletben is gyakran magassarkú cipőkkel ellensúlyoz, a kamerák előtt pedig külön figyelnek arra, hogy a szereplőtársai és a díszletek ne hangsúlyozzák ki az „alacsonyságát” – kivéve persze, amikor épp erre van szükség a sztori miatt.

A világhírű barátnője tervezte az esküvői ruháját

Két rövidéletű házassága után, Tyler Christopher színésszel és Tony Parker kosárlabdázóval, végül a harmadik férje, a mexikói médiavállalkozó José Bastón oldalán találta meg a boldogságot, tőle született az egyetlen gyermeke is. Az esküvőre a ruháját barátnője, Victoria Beckham tervezte.