Minden eddiginél durvább vita a Farm VIP-ben: Te egy k*csög vagy! – videó

Nem csillapodnak a kedélyek Fekete Pákó körül, aki már egy durva vitán túl van Bálint Antóniával, ami elég nagy botrányt okozott a nézők körében és a sárga csapatban is. A csapattársak akkor Pákónak szavaztak bizalmat, aki ezt követően egyszer már összevitatkozott Aurelioval. Most azonban minden eddiginél durvább vitájuk volt, hiszen Fekete Pákó úgy érzi, hogy igazságtalanok vele a csapattársai, mert őt akarják ismét párbajozni küldeni.

Újabb durva vita robbant ki Fekete Pákó és Aurelio között, pedig eleinte jó volt köztük a kapcsolat

Fotó: TV2

A sárga csapat azért gondolja úgy, hogy Pákónak kellene távozni a játékból, ugyanis az egyik feladat során baltával csúnyán megvágta a saját lábát, kórházba is kellett szállítani. Bár állapota elég súlyos, ő mégsem akarja feladni a versenyt, hiába unszolják a csapattársai, mivel egyrészt hátráltatja a teljesítményüket, másrészt az egészségét is kockáztatja. A sárgák nevében most Aureliót hibáztatta Fekete Pákó, akivel nagyon csúnyán összevesztek, csak egy hajszálon múlott, hogy nem fajult tettlegességig a vita.

Nem szeretném azt, hogy ebben a csapatban csak engem küldjetek párbajozni! Ez igazságtalan! Tegyetek egymásra is!

Én már kétszer voltam párbajozni... Aurelio, mostantól te ne beszélj így a csapattal. Főleg nekem, se beszélj így! – panaszolta Pákó, aki szerint igazságtalanság ismét őt küldeni, majd teljesen kiborult, amikor csapattársa azt mondta, hogy félti az egészségét.

Te nem vagy orvos, te egy k*csög vagy!

– kiabálta Fekete Pákó Aureliónak, végül MC Ducky állt közéjük, hogy ne fajuljon tovább a vita.

Na figyelj ide, még egyszer, szépen megkérlek, hogy engem ne k*csögözzél! Mit képzelsz te magadról? Tudjad már kivel beszélsz, te hajléktalan!

– kelt ki magából Aurelio, aki most már biztos benne, hogy Fekete Pákóval akar párbajozni a következő Farm gyűlésen, pedig korábban jó viszonyban voltak.

Az egykori realityszereplő azt is hozzátette, hogy szerencséje, hogy a börtönbüntetése óta jár indulatkezelési terápiára, ezért tudta magát türtőztetni a heves vita közben.