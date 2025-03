Csapattársairól és agresszivitásáról beszélt a Farm VIP pornós kiesője

Március 28-án este Kiara Lord esett ki a TV2 tanyasi realityjéből, a játékoscserét és költözést már nem bírta elviselni. „Nagyon nem esett jól, borzasztó helyszín a pajta. Nem kedveltem a saját csapatomat, de legalább megszoktam őket” – magyarázta a Farm, ahol élünk című kísérőműsorban.

Kiara Lordnak elege lett

Fotó: TV2

Demcsák Zsuzsa kérdésére bevallotta, hogy nem tudja, mi volt a célja az egész műsorral. „Olyan volt, mint egy rossz osztálykirándulás, mintha visszacsöppentem volna a gimnáziumi éveimbe... akkor is lázadó voltam, nehéz is volt közösségen belül. Sokkal agresszívabb voltam akkor. Most őszintén és önazonosan játszottam végig” – vélekedett. Azt állítja, hogy Petrával megmarad a barátsága, de a többiekkel nem valószínű.

Valójában már az első naptól szenvedett: „A beköltözés óta nagyon nehéz volt, és már az első nap elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy ezt nem teljesen mértem fel, hogy ez milyen nehéz is lesz. De szó se róla, azt gondolom, hogy sokat kibírtam itt a farmon, de tényleg már kellőképpen megrágtak engem, ez így nekem abszolút elég volt” – jegyezte meg Kiara Lord.