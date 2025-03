Pereskedés, ordibálás, csalás: ezek a Farm VIP legdurvább botrányai

Március 9-én már az ötödik évadával tér vissza a TV2 realityje, a Farm VIP. Már a beköltözés és a szálláshelyek elfoglalása is felkavarta az érzelmeket, ám a java még hátra van, a heti termelési ciklusok során olyan feladatok várnak a piros és a sárga csapatokra, amik testileg és lelkileg is komoly kihívást jelentenek, mindemellett a megszokott kényelem és a szeretteik hiánya is jelentősen befolyásolják a csapattagok hangulatát.

A Farm VIP eddigi négy évada számos olyan pillanatot adott a nézőknek, amit egykönnyen nem felejtenek, hiszen megannyi botrány, áskálódás, sírás nehezítette meg a versenyzők életét.

Szorcsik Viktória és Mischinger Péter pere

A korábbi exatlonista, Mischinger Péter rágalmazásért, becsületsértésért perelte Szorcsik Vikit, akivel a Farm VIP-ben szerepeltek együtt. Hogyan fajult el idáig a kapcsolatuk? A műsorban a színésznő kijelentette, hogy idegen tőle a férfi viselkedése, fél tőle, illetve attól, hogy bántalmazni fogja őt.

„Ezt a hangnemet nem lehet megengedni! Nem lehet az, hogy ilyen burkolt agresszióval csináljuk végig ezt a játékot és féljünk egymástól.

Mert én eljutottam oda, hogy félek ettől az embertől! Attól, hogy akár fizikailag is bántalmazna...

Nem akarok innen úgy kimenni, hogy egy vasvilla van a hátamban, mert őt éppen rossz pillanatban kapom el" - mondta korábban a színésznő.

A férfi ezek után rágalmazásért, becsületsértésért perelte Szorcsik Vikit. A bíróság azonban törölte a keresetét arra hivatkozva, nem fizette meg a per indításához szükséges 10 ezer forintot, pedig erről ajánlott küldeményben tájékoztatták. A férfi később úgy döntött, hogy az ügyet nem viszi tovább, amit szerinte a sors akart így.

