A Házasság első látásra sztárjának volt felesége elmondta, mit gondol Opitz Barbiról

Opitz Barbi és a Házasság első látásra című műsorból ismert Szolnoki Szabolcs már hetek óta találkozgatnak. Habár elmondásuk szernt csak barátok, a férfi bevallotta, hogy próbált máshogy is közeledni az énekesnő felé, sőt, egy gyűrűvel is meglepte őt, kapcsolatuk csupán baráti. “Megmondom őszintén, hogy Barbi egy gyönyörű lány és számomra különleges az egész megjelenése, de ő komoly kapcsolatot szeretne és talán picit gyors neki az én tempóm. Nincs ez kizárva egyelőre, de nála lassabban alakulnak ki ezek az érzelmek, én viszont férfi vagyok, és nekem azonnal tetszett”– számolt be érzéseiről pár héttel ezelőtt.

Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs

Fotó: Instagram/Szolnoki Szabolcs

Szolnoki Szabolcs volt felesége, Fecsó Judit az Instgaram-oldalán válaszolt a követői kérdéseire, valaki pedig megkérdezte tőle, hogy mit gondol Opitz Barbiról.

Még nem ismerem őt személyesen! Így nem szeretek véleményezni

– szúrta ki a választ a Metropol.