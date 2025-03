A Fehér Lótusz 63 éves különc színésznőjéért teljesen odavannak a fiatal férfiak

Az ezredforduló filmalkotásainak egyik legemblematikusabb alakját tisztelhetjük Jennifer Coolidge személyében. A hormonoktól túlfűtött tinédzserek szexszimbólumának számító Stifler mamája viszont hosszú évekig bánhatta, hogy elvállalta anno a dögös anyuka szerepét, hiszen a nézők tudatába így fészkelte be magát. A közönség mellett a szakma is beskatulyázta, és képtelen volt kiszabadulni a B-kategóriájú vígjátékok szorításából. Az Amerikai pite-franchise után feltűnt az ismét golfütőt ragadó Adam Sandler Távkapcsában, szerepelt a Jóbarátok spin-offjában, a Joey-ban, majd mélyrepülését megkezdve már olyan minősíthetetlen mozikat is elvállalt, mint a katasztrofálisan rossz paródiamozinak számító Bazi nagy film. A sors iróniája, hogy a pályafutásának feltámadását is egy komédiába illő szerep hozta el, azonban a drámai közegben az általa megformált Tanya karaktere üdítőnek hatott. Ahogy Walton Goggins jelenleg ellopja a show-t A Fehér Lótusz 3. évadában, úgy csente el a reflektorfényt Coolidge az első két felvonásban. Mind a kritika és a nagyérdemű is imádta és elismerte a játékát, a színésznő maga is tisztában van vele, hogy mennyi mindent köszönhet a Max sorozatának, ideértve a magánéletében történő változásokat is.

A Golden Globe-díjas Jennifer Coolidge életét teljesen megváltoztatta A Fehér Lótusz

Az Amerikai pite-filmek legendás anyakarakterének nemcsak a karrierjébe hozott friss fuvallatot A Fehér Lótusz, hanem a szerelmi életébe is. Jennifer Coolidge bevallása szerint a sorozat óta a siker mellett az érzelmes és empatikus férfiak is rátaláltak, amire a népszerű erotikus vígjátékokban való szereplése idején nem igazán volt példa.

Annak ellenére, hogy egy nagyon furcsa alakot játszom, mégis megtalálnak az aranyos srácok. Sokkal jobb a helyzet most, mint az Amerikai pite esetében volt, mivel az embereket meghatotta Tanya története. Ezek a férfiak jobban kedvelnek, mert érzik a súlyát annak, amin keresztülmentél

– számolt be a The Sunday Times-nak tapasztalatairól a színésznő.

A karakterszínésznő még azt is hozzátette, nem tartja kizártnak, hogy a randizást inkább a mi földrészünkön folytatja, mivel meglátása szerint „az európai férfiaknak tetszik a gondolat, hogy egy idősebb nővel bújnak ágyba, mint az amerikaiknak.”