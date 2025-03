A Fehér Lótusz sztárja a villantásáról: „Vagy mindent, vagy semmit”

A Max nevű streaming-szolgáltatóról nem túlzás azt állítani, hogy elkényezteti mostanság a felhasználóit. A Vészhelyzet Pittsburghben című kórházsorozata mellett ugyanis a gazdagok groteszk vakációjáról szóló Fehér Lótusz is hihetetlenül népszerű a tévénézők körében. Utóbbi már a harmadik évadját tapossa, és ezúttal is egy lélegzetelállító helyre, Thaiföldre kalauzolja el a nézőit, ezzel nem kis hatást gyakorolva az aktuális évad helyszínének turizmusára. A színtér mellett a forgatókönyv megannyi társadalomkritikus eleme is gondoskodik arról, hogy eleget beszéljenek a szériáról, ám amennyiben még ez sem lenne elég, akkor az alkotók megkérik a szereplőket, hogy szabaduljanak meg a textiltől. Így történt ez a legújabb részben is, amelyben a Harry Potter-filmek Lucius Malfoy nevű karakterét is alakító Jason Isaacs mutatta meg varázsvilágbeli terminussal élve a „pálcáját”.

A Fehér Lótusz 3. évadának kulcsszereplőjét alakítja a villantó Jason Isaacs

(Fotó: ZUMAPRESS.com/© 2025 by Entertainment Pictures)

A Fehér Lótusz készítése teljes erőbedobást (és ruhaledobást) igényel

Az angol színművész egy kétes ügyletekkel foglalkozó üzletembert alakít, aki körül már az FBI is szaglászik. Miközben azt nézi, hogy hullik darabjaira a nyaralás közepette az élete, magáról is néha megfeledkezik, és ennek következtében, az egyik, kábítószerektől elbódított pillanatában véletlenül többet mutat magából. Az ominózus jelenetről az Entertainment Weekly kérdezte a brit sármőrt, aki nem vette túl komolyan a témát:

Igen, most már minden szerződésbe belefoglalom [a meztelen jelenetet]. Remélhetőleg egyre könnyebben fog majd menni.

– mondta nevetve a 61 éves színész.

Isaacs az is elárulta, hogy nem kis kihívás volt számára ez a sorozat. „Arra emlékszem, hogy miközben a szkriptet olvastam, azt mondtam magamnak: »Itt most mélyre kell ásnom, és valami komolyat kell alkotnom. Vagy mindent beleadok, vagy semmit.«”

Jason Isaacs mellett Patrick Schwarzenegger is okozott forró pillanatokat a Fehér Lótusz aktuális szezonjában

(Fotó: Fabio Lovino/HBO / ZUMAPRESS.com/© 2025 by Entertainment Pictures)

A sorozatban nem először fordul elő egyébként, hogy egy fontosabb férfikarakter Isaacs-hez hasonlóan kivetkőzött magából. Az első szezonban Steve Zahnból, míg a második fejezetben Theo Jamesből láthattunk többet a kelleténél, valamint a jelenlegi évadban is volt már egy pucér pillanat. Patrick Schwarzenegger első epizódban történt meztelenkedése körül akkora volt a felhajtás, hogy még a fiatal színész édesapja, Arnold Schwarzenegger sem hagyta szó nélkül.