Gál Petra egy ideig titkolta a terhességét, fél évig az Instagram-oldalán sem osztott meg magáról képeket. Decemberben árulta el a nézőknek, hogy babát vár, de csak most búcsúzott el.

Én most egy időre elbúcsúzom, mert hamarosan megszületik a kislányunk

– mondta el a Fókusz Plusz végén Gál Petra.

Az adás után az Instagramjára is posztolt, ott azt írta, visszatér majd, és a születendő babájának is üzent: "Nagyon szeretünk és nagyon várunk, kislányunk. Már most annyira büszke vagyok Rád."