Kemény véleményt mondott egykori kolléganője Gáspár Győzőről

A múlt hétvégén startolt el a hét évig szüneteltetett zenés show, A Nagy Duett, melyben Gáspár Győző is bizonyítani szeretné, hogy ő is jó énekes az eddigi hidelmekkel ellentétben. Párja Dér Heni, akivel hatalmas bulit csaptak a színpadon, és kolléganője, Völgyi Zsuzsi is figyelemmel követte, hogyan teljesít a showman. A Romantic énekesnője azonban kemény véleményt fogalmazott meg a látottakról.

A Romantic együttes frontembereként ismerhette meg a közönség Gáspár Győzőt, aki két kedvelt énekesnővel, Völgyi Zsuzsival és Kunovics Katinkával hódította meg a hazai könnyűzenei piacot, viszont az énekest sosem kezelték egy szinten két kolléganőjével, sok kritika érte őt egész zenészi karrierje alatt. Gáspár Győző most elmondta, hogy azért is vállalta A Nagy Duettet, mert szeretné ő is bebizonyítani, hogy tud énekelni, csak a Romanticban nem tudta ezt bebizonyítani. Gáspár Győző bizonyítani szeretne a műsorban

Fotó: TV2 Amikor ezt az adást elvállaltam, azt mondtam, hogy bizonyítani szeretnék. Éveken keresztül azt kaptam, hogy én nem lennék sehol, ha nem lenne Katinka és Zsuzsi. Lehet, hogy igazuk van, mert én nem tudok énekelni. Én nem énekes vagyok… – magyarázta kisfilmjében Gáspár Győző a TV2-nek, majd hatalmas bulit csapott Dér Henivel a műsor első adásában. Völgyi Zsuzsi is figyelemmel kísérte a műsor alakulását és drukkolt zenésztársának, hiszen ő is tudja, hogy bizonyítani szeretne. Azonban az énekesnő meglepő és igen kemény véleményt mondott a mostani szerepléséről, és arról, hogy vajon jól döntött-e, hogy vállalta a szereplést Dér Heni oldalán: Valahol egy kicsit sajnáltam Győzőt, hiszen tényleg bizonyítani akart, de ugyanaz történt vele, amitől teljesen kivan és rendesen rázza a hideg, hogy mindig a két lány vitte előre és most is van mellette egy profi. Tehát megint el van nyomva. Hiszen ezek szerint az elmúlt húszon év alatt ő elnyomva érezte magát a Romanticban. Mindig hangoztatja, hogy nem tudott kiteljesedni mellettünk. De a Heni mellett sem fog…” – idézi a Bors Völgyi Zsuzsi kíméletlen véleményét arról, hogy Gáspár Győző tudja-e teljesíteni a célját A Nagy Duettben a partnere oldalán. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kunovics Katinka (@kunovicskatinka) által megosztott bejegyzés

