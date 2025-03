Újabb hátborzongató részletek: pár hónappal haláluk előtt zaklatták Gene Hackmant és feleségét

Mostanáig sem sikerült minden kétséget kizáróan tisztázni, mi is történhetett pontosan a Hackman házaspárral, melynek furcsa körülményei már a kezdetektől fogva igencsak gyanúsak a hatóságok és a nyilvánosság számára is. A színészre és zongoraművész feleségére február 26-án találtak rá, de ekkora már rég halottak lehettek, hiszen a nő holtteste már bomlásnak indult, az arca felpuffadt, a kezei és a lábai pedig mumifikálódtak.

Betsy Arakawa és Gene Hackman halálának körülményei a kezdetektől fogva különösek

Fotó: Getty Images

A boncolási jegyzőkönyvben megállapították, hogy a kétszeres Oscar-díjas színész szív- és érrendszeri betegség következtében, míg a felesége a hantavírus szövődményeibe halt bele, viszont a nyomozást még azóta sem zárták le, hiszen máig túl sok az ellentmondás és az érthetetlen körülmény, amit csak tovább bonyolít Betsy Arakawa egyik ismerősének vallomása, ami akár befolyásolhatja a rendőrség véleményét is arról, hogy kizárják az idegenkezűséget a két halálesetben.

Egy nemrég közzétett videóban ugyanis Arakawa fodrásza, Christopher arról beszél, hogy a zongoraművész teljesen kétségbe volt esve, amikor arról számolt be neki, hogy egy idegen férfi követi őt és férjét, Gene Hackmant. A fodrász elmondásai alapján ez a házaspár halálát megelőző hónapokban történt, a nő először decemberben beszélt róla, és két hátborzongató esetet is említett, amikor a titokzatos idegen váratlanul felbukkant.

Említette nekem, hogy volt egy férfi, aki a kapujuk előtt parkolt le, és követte őket

– mondta Arakawa fodrásza a Fox által megszerzett videófelvételen.

Két különböző alkalom volt. Az egyik alkalommal, amikor White Rockba mentek. Elmentek oda ebédelni, de a férfi követte őket a parkolóból, egészen White Rockig

– magyarázta a férfi, akinek Arakawa elmondta, hogy meglepte a biztonságiakat is az idegen, akik nem értették, hogy kerülhetett oda. A néhai zongoraművész már ekkor is észrevette, hogy autóval követi őket valaki egészen a házuktól White Rockig.

Betsy Arakawa fodrászának, Christophernek mesélte el hátborzongató élményeit a zaklatójukról

Fotó: Northfoto / Gene Hackman and Wife Betsy Found Dead In Santa Fe Home/Ralph Dominguez/MediaPunch

Christopher azt is elmondta, hogy Arakawa elmesélte, az ismeretlen férfinél volt egy mappa tele Gene Hackman fotóival, és azt akarta, hogy írja alá őket, de a nő elküldte a zaklatót, és azt mondta neki, hogy "több tiszteletet kéne mutatnia" az Oscar-díjas színész iránt. De a férfi még ekkor sem adta fel, pár nappal később visszatért és újra követni kezdte a házaspárt. A második alkalommal is személyes interakcióba lépett velük, még egy üveg borral is megkínálta őket, de ők természetesen visszautasították azt.