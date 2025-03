Szívszorító, milyen állapotban lehetett Gene Hackman utolsó napjaiban

Mint írtuk, az Oscar-díjas Gene Hackman és felesége holttestére február 26-án találtak rá az új-mexikói otthonukban. Akkor már két hete nem látták a színészt és a feleségét, ezért gondolták a karbantartók, hogy valami gond lehet velük. Mint kiderült, Betsy Arakawa egy ritka betegség miatt halt meg február 11-én, 65 évesen - egy héttel korábban, mint férje. Arakawa a hantavírus okozta tüdőszindróma következményeibe halt bele; ezt a vírusfertőzést rágcsálók vizelete, ürüléke vagy nyála terjesztheti, és kezdetben influenzaszerű tüneteket, majd súlyos légzési nehézségeket okoz, tüdőelégtelenséghez vezethet.

Gene Hackman

Fotó: AFP

Az Oscar-díjas színész a szakértők szerint egy hétig is bolyonghatott a házban élelem és ellátás nélkül úgy, hogy fogalma sem volt arról, hogy meghalt a felesége, hiszen betegsége miatt valószínű, hogy nem volt tudatában a történteknek. Hackman magas vérnyomással, szív- és érrendszeri betegséggel is küzdött, előrehaladott Alzheimer-kórja is nehezítette élete utolsó éveit.

Nem értette, mi történt

Dr. Michael Baden igazságügyi patológus most arról beszélt, hogyan nézhettek ki az Oscar-díjas férfi utolsó napjai, miután a felesége - aki gondoskodott róla az utóbbi időkben - meghalt. "Szerintem itt az történt, hogy nem vette észre, és ... nem értette meg, hogy a nő meghalt. Nem értette, hogy hívnia kellett volna a 911-et” - mondta Baden a Fox Newsnak.

Az orvos szerint a magára hagyott, idős, Alzheimer-kórral küzdő színész bolyongott a házban, ivott folyadékot, esetleg ételt is ki tudott venni a hűtőből. "Valószínűleg nem tudott főzni semmit, de kenyeret vagy valamit meg tudott enni, ha éhes volt” - tette hozzá.

Dr. Marc Siegel, aki szintén az ügyön dolgozik, csatlakozott Baden megállapításához: „Ha képtelen volt felhívni a 911-et, és elintézni, hogy megnézzék a nőt, és csak ült ott egy hétig, akkor vagy nagyon elkeseredett, vagy maga is cselekvőképtelen volt. Vagy az Alzheimer-kórja volt olyan súlyos, hogy képtelen volt észrevenni, hogy mi történik."

Nemigen evett a halála előtt

A boncolás azt is kimutatta, hogy Gene Hacknan gyomra üres volt a halála idején; nem lehet tudni, mióta nem evett a halála előtt. Hackman valószínűleg indult valahová, amikor összeesett, mivel felöltözve, napszemüvegével az oldalán találtak rá, ami arra utal, hogy már úton volt kifelé az otthonból, mielőtt gyenge szíve feladta volna a küzdelmet.