Nem emlékszik a Megasztár megnyerésére Gudics Máté – videó

A Megasztár legutóbbi évadát megnyerő Gudics Máté alig emlékszik az eredményhirdetésre és a díjátadásra – derült ki egy friss interjúból, amelyben azért megpróbálta felidézni az eseményeket.

Amikor kimondták a nevemet, utána konkrétan nem emlékszem 15 percre, hogy mi történt.

Képek, foszlányok vannak, hogy Desmond Child átadja a díjat, de igazából tényleg annyira szürreális volt az egész... Utána természetesen jöttek a riporterek, interjúztunk, és nem emlékszem rá, hogy mit mondtam" – mesélte a Palikék Világa című videosorozatban.

A műsorban az énekes többek között arról is beszélt, hogy szerinte minden szakmában fontos végigjárni a ranglétrát, ahogy ő is tette vendéglátósként. "Végigjártam a ranglétrát. Tehát mosdót takarítottam, felsöpörtem, felmostam, mosogattam, szakács voltam, kézilány voltam, minden voltam. Tehát mindenbe belekóstoltam... Fontos szerintem a zenei szakmában is, hogy az ember végigjárja ezt a bizonyos ranglétrát...

Nem szabad kapkodni, nagyon fontos, hogy megtaláljam azt az utat, ami tényleg az enyém.

Én azt gondolom, ezt meg is találtam, és olyan dalokkal fogok előrukkolni, amelyekben teljesen én vagyok. Nem fogok komfortzónán kívül mozogni, és ez átjön majd az embereknek" – nyilatkozta.