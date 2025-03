Gundel Takács Gábor új vetélkedője hamarosan érkezik az RTL-re

Gundel Takács Gábor egy kisebb kihagyás után újabb vetélkedőt vezet majd az RTL-en, a műsor címe az 5 Arany Gyűrű lesz.

Magyarországon először az RTL-en látható gameshow főszereplője egy varázslatos padló, ahol különböző feladványok elevenednek meg, a két-két játékosnak pedig az a feladata, hogy a lehető legpontosabb választ adja meg az öt különböző méretű arany gyűrű segítségével. Ebben a játékban a legkisebb gyűrű a legértékesebb, a megoldás pedig mindig ott van, csak látni kell. A megfejtés akkor helyes, ha a keresendő feladvány a padlóra helyezett arany gyűrűn belül van, legalább egy kicsi részen, azaz egy pixelnyi helyen.

Sokféle játék van. Van, ahol hatalmas összegeket lehet nyerni, van, ahol lenyűgöző tudásra van szükség, a mi játékunk egyszerűen csak játék, és a cél, hogy jól érezzük magunkat!

- mondta Gundel Takács Gábor.

A játék első felében pénzt gyűjtenek a játékosok, amit rabolni is lehet, így a játék második felében, a döntőben, akár 4 millió forintot is hazavihetnek a párok. Segítség is rendelkezésükre áll, egyszer van lehetőségük új feladványt kérni, egyszer pedig 5 kedves barát, rokon, ismerős segítségét lehet kérni, akik ott ülnek a stúdióban és akik tableten keresztül jelölhetik be az általuk jónak gondolt megoldást.

Közel 450 animációt dolgozott ki a gyártócég, a Scripted Productions, akik többek között Az ugrás és a The Floor műsorokat is jegyzik az RTL-en. Ennek a hatalmas munkának köszönhetően az 5 Arany Gyűrű mindig változatos, mindig izgalmas feladványokat mutat be, amiket otthon, a képernyők előtt a család akár együtt is játszhat a stúdióban lévő játékosokkal - idézte a csatorna közleményét a SorozatWiki.

Március 24-től minden hétköznap este érkezik – Magyarországon először az RTL-en – az 5 Arany Gyűrű!