A Kispál és a Borz, Ákos, Majka, Geszti és Rúzsa Magdi is fellépnek a Gyárkertben

„A Gyárkert az egyik legsikeresebb és legkedveltebb eleme volt az Európa Kulturális Fővárosa évének, és ez a lendület azóta is töretlen. A veszprémiek és a régió lakói is jelezték, hogy szeretnék, ha ez a hagyomány folytatódna – és mi örömmel tettünk ennek eleget, Veszprém Város közgyűlése 50 millió Ft támogatást szavazott meg a programok megrendezésére az idei szezonban" – mondta el Muraközy Péter, Veszprém alpolgármestere.

A Gyárkert 2025-ös üzemeltetésére kiírt pályázatot idén is a Weekend Event Kft. nyerte el, akik immár harmadik éve felelnek a helyszín működtetéséért.

Hihetetlen büszkeség számunkra, hogy harmadik alkalommal lehetünk részesei ennek a különleges projektnek. A Gyárkert szívügyünkké vált – nemcsak szakmailag, hanem emberileg is nagyon közel áll hozzánk ez a helyszín és közönsége

– nyilatkozta Fülöp Zoltán, a Weekend Event Kft. egyik tulajdonosa.

2025-ben is sztárparádé várható

A szezon június 20-án indul, egy ütős nyitóhétvégével: Halott Pénz és Majka vezeti fel a nyarat. A fellépők között idén is ott lesznek a közönségkedvencek: Ákos, Rúzsa Magdi, a Kispál és a Borz, Geszti Péter, a Tankcsapda, Dzsúdló, Carson Coma, Pogány Induló, a Hooligans és a Bagossy Brothers Company is visszatér. Emellett újdonságokat is hoz az évad: fellép többek között a 30 éves születésnapját ünneplő Ganxsta Zolee és a Kartel, valamint Kowalsky meg a Vega is. Fellépnek a nyár folyamán olyan nagy sikerű előadók is, mint Demjén Ferenc, Charlie, Korda György és Balázs Klári, ill. Szikora Róbert és az R-Go is, akik generációkon átívelően hozzák össze a zene szerelmeseit. A szezon utolsó bulija pedig szeptember első hétvégéjén lesz a nagy sikerű Necc Party-val, ami garantáltan óriási tánccal zárja a szezont.

Fotó: Gyárkert

A jegyértékesítés április 2-án kezdődik, a tavalyi évhez hasonlóan a Veszprém Kártyások idén is 48 órás elővásárlási lehetőséget kapnak, míg a nagyközönség április 4-től szerezheti be a belépőket.

A közel 6000 fő befogadására alkalmas rendezvényhelyszín a tavalyi évben is több koncert esetében telt házas volt, így érdemes időben lecsapni a jegyekre. A szervezők idén is egyeztetnek a közlekedési vállalatokkal, hogy a koncertek napjaira sűrített és hosszabbított menetrendekkel könnyítsék meg a látogatók eljutását Veszprémbe.