Gyászol a Yellowstone sztárja

Halálhírét a felesége, Cali Lili Hauser jelentette be a közösségi oldalán. A közleményből kiderült, hogy Wings Hauser a hétvégén hunyt el felesége karjaiban. A párnak egy lányuk és egy fiuk született.

Fotó: ALBERTO E. RODRIGUEZ / Getty Images via AFP/Celebrities

A színész fia, Cole Hauser apja nyomdokaiba lépett, ugyanis több filmben és sorozatban is láthatták őt a nézők, mint például a Yellowstone sorozatban, ahol Rip Wheelert alakította. Cole Hauser példaképként tekintett édesapjára, aki többször is hasznos tanácsokkal látta őt el.

Mindig mondta, hogy tartsak ki, amíg valami nem sikerül. Tudta, hogy sokszor mondanak majd nekem nemet, azonban ő csak azt akarta, hogy kövessem az álmaimat

– mondta korábban egy interjúban.

Wings Hauser 1947-ben Los Angelesben született. Filmes karrierjét 1967-ben kezdte a First to Fight-ban. Olyan alkotásokban láthatták őt a nézők, mint a Pokolról pokolra, a Vice Squad, a Homework, a Hear No Evil, a Deadly Force, a Katonatörténet, A bosszú íze, a Táncos Jo Jo, a Hostage. Feltűnt a Beverly Hills 90210, a Gyilkos elmék, a Gyilkos sorok vagy a Dr. House című sorozatokban is - írja a People.