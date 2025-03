Hailey Bieber ismét gúnyt űzhetett Selena Gomezből

Justin Bieber és Selena Gomez 2011-ben jöttek össze, majd kisebb nagyobb megszakításokkal 2013-ig alkottak egy párt. Szakításukat a rajongók is nehezen dolgozták fel, mikor pedig Justin Bieber Hailey Baldwinnal kezdett el randizni, teljesen kiakadtak és a modellt hibáztatták a szakítás miatt, majd mindennek elhordták őt.

Selena Gomez bár annak idején élete szerelmének tekintette Justin Biebert, mégis rájött, hogy van élet a férfi után. Egy párt alkot Benny Blanco producerrel, akivel már el is jegyezték egymást. Nemrég az Interview magazin fotózta őket, amit páran ki is figuráztak, ugyanis többen is úgy vélik, hogy nem ez életük legjobb képe.

Az egyik TikTokker, aki Courtneypresto néven fut az oldalon, kifigurázta őket, majd büszkén osztotta meg, hogy maga Hailey Bieber is lájkolta azt. A Selena Gomez rajongóknak nem is kellett több, ismét nyilvánosan üzentek Justin Bieber feleségének. Szerintük ezzel a gesztussal nemcsak megalázta az énekesnőt, de saját magát is kellemetlen helyzetbe hozta. Ráadásul ha ez tényleg igaz, akkor elképzelhető, hogy valóban problémák vannak a házasságában.

A modell ügyvédje azonban cáfolta a rágalmakat.

"Ez soha nem történt meg. Ezt az egész történetet egy tartalomkészítő találta ki, aki egy régi, fáradt narratívából akart tőkét kovácsolni" - nyilatkozta a Page Sixnek.

Korábban Justin Bieber felesége támogatását fejezte ki Selena Gomez új kapcsolata iránt.