Különös okból marad el Hajdú Péterék esküvője

„Petit a férjemnek hívom, annak tekintem, noha még nem esküdtünk meg. Nem is tudom, mikor lesz arra időnk. Ha valaki elénk állna azzal, hogy megszervezi a nagy napunkat, azonnal rávágnánk, legyen!

Akár már holnap oltárhoz állnánk, mivel biztosak vagyunk egymásban.

Jókat szoktunk mulatni azon, hogy a sajtó többet foglalkozik az esküvőnkkel, mint mi magunk. De erre most még várni kell. Mi már annak is örültünk, hogy idén legalább nyaralni eljutottunk" – árulta el Hajdú Péter párja. Ez azonban még 2023-ban volt, most pedig kiderült, hogy 2025-ben sem házasodnak.

Hajdú Péter és Láng Eszter https://www.instagram.com/eszterlng/

Hajdú Péter és Láng Eszter több mint hat éve vannak együtt, közös gyermekük 2022 februárjában született meg. A tévés szerint nagy a harmónia, de idén sem lesz házasság, ennek oka két buli: „Minden évben tervezzük, és mindig azt gondoljuk, hogy akkor ebben az évben végre megtartjuk. Idén viszont azért nem lesz esküvő, mert én 50 éves leszek, Eszter meg 30. Azt gondolom, bulizásból abszolút megvagyunk erre az évre” – mondta a TV2-nek.

