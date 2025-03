Halle Berry belépett a változó korba

Halle Berry életének egyik fontos mérföldkövéhez érkezett. A színésznő ma már 58 éves és egy évvel ezelőtt lépett a változó korba. A The Tamsen Show podcast műsorában beszélt először arról, hogyan éle meg ezt az időszakot. "Biztos vagyok benne, hogy hozzám hasonlóan rengeteg nőnek csupán kevés ismerete van a változókorral kapcsolatban" - kezdte.

Bevallotta, hogy ugyan a menopauza hormonális változásokkal jár együtt, korántsem szünteti meg a nőiességet, sőt, inkább ünnepelni kéne azt.

Amikor egy nő rájön, hogy változókorban van – tudod, hogy eltelt a 365 nap, és benne vagy –, a többi nő kötelessége, hogy egy „shiestát” adjanak a másik tiszteletére.

Úgy ünnepeljék őt, mint ahogyan életünk egyéb mérföldköveinél tesszük" - magyarázta.

Halle Berry már hosszú évek óta egészségesen eszik és rendszeresen sportol, így korábban azt gondolta, hogy életmódja miatt majd elkerüli őt a változó kor.

Azt hittem, bármi is a menopauza – nem sokat tudtam róla –, de biztos voltam benne, hogy ki fogom hagyni, mert túl egészséges vagyok!

A csúcson éreztem magam" - avatta be a részletekbe Tamsen Fadalt.

A sztár azt is elmondta, hogy tavaly március 21-én lépett be a változó korba, amit ma már egyáltalán nem fog fel tragédiaként - írja a Page Six.