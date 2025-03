Hatalmas bejelentést tett a TV2 a Farm VIP-ról

A Farm VIP ötödik évadának nyitóhetén beszólások, viták és hatalmi harcok jellemezték a pirosak és sárgák csapatát. Balhéból sem volt hiány, elég, ha a pirosaknál Kiara Lord és Blága Tünde konfliktusára gondolunk, vagy éppen Dávid Petra beszólására Pákóról. Mindeközben a sárgáknál Aurelio és Pumped Gabo úgy állnak a munkához, hogy más is odaférjen, hátráltatva csapatukat a termelésben, szóval van mit megbeszélni!

Farm VIP

Fotó: TV2

A szereplők most visszatérnek, hogy a látottakra reagáljanak, hiszen ők is most szembesülnek a televízióban, hogy csapattársaik mit mondtak róluk a hátuk mögött, hogy milyen szövetségek és alkuk köttettek, amiről esetleg fogalmuk sem volt.

Az első kibeszélőben a pirosaktól Nagy Zsolt Leo, Blága Tünde, Dávid Petra és Szalontai Szilvi, míg a sárgáktól Aurelio, Dopeman, Horváth Gréta és Pákó osztja meg érzéseit, élményeit, sérlemeit és idézik fel együtt a Farm VIP legemlékezetesebb pillanatait.

Farm, ahol éltünk, péntek este a Farm VIP után a TV2 műsorán!