Új barátnője van a Házasság első látásra Brumijának

Reni és Brumi azzal a céllal vágtak neki a párkereső realitynek, hogy megtalálják a nagy Őt, majd úgy házasodtak össze, hogy azelőtt soha nem látták egymást. Noha a kellő izgalom megvolt, már az első pillanattól kezdve megvolt közöttük az a bizonyos szikra. Több intim pillanatot is átéltek közösen, azonban idővel egyre többet vitáztak. Reninek nem tetszett, hogy Brumi közeli baráti kapcsolatot ápol az exével, Reni pedig akkor akadt ki, mikor a férfi elmesélte, hogy több mint 30 nővel volt szexuális viszonya.

Az évad végén úgy döntöttek, házastársakként folytatják tovább, de februárban már arról szóltak a hírek, hogy ők is szakítottak, gyorsan el is váltak. A volt férj most egy Instagramra posztolt fotóval erősítette meg, hogy újra rátalált a szerelem, egy szőke nővel csókolózik a felvételen.