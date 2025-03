Négy hónap után engedték haza Horváth Évát a kórházból, egyik lába rövidebb lett

„Most ott tartunk, hogy a csípőmből kivettek öt centit, és azt ültették be a lábszárcsontom helyére, mivel azt a baktérium elpusztította, miután átjutott a csontos állományba. Ez azt jelenti, az egyik lábam valamennyivel biztosan rövidebb lesz a másiknál” – nyilatkozta a modell, aki szerint biztos, hogy nem lesz ugyanolyan, mint a baleset előtt. „Ez azt is jelenti, hogy a gyerekek után nem fogok tudni futni. Számos mozgásforma is teljesen lehetetlenné vált" – mondta Horváth Éva.

Horváth Éva

Fotó: Instagram / Horváth Éva

Megviselték a kórházban töltött hónapok. „Ez egyfajta elmagányosodás, depresszív állapot. Eleinte azt vettem észre, hogy furcsa dolgokat kezdtem el csinálni. Például éjszakákat töltöttem azzal, hogy amerikai sorozatgyilkosok után nyomoztam. Orvosi kórképeket kezdtem el nézni arról, milyen változások történtek az agyukban a bűncselekmények elkövetése után" – magyarázta a Storynak.

A kórházban töltött hónapjai alatt Horváth Éva gyerekei, Kristóf és Alex Balin, a második otthonukban voltak az édesapjukkal, és csak júniusban jönnek haza, ugyanis akkor vége ott az iskolának. A volt szépségkirálynő az Origónak is hosszabban nyilatkozott, a cikket itt találja.