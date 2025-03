Horváth Gréta: A kárörvendést nem szeretem, és azt sem, ha kinevetnek

A ma már vállalkozóként is dolgozó Horváth Gréta korábban az Ázsia Expresszben mutatta meg, hogy semmitől sem riad vissza, most pedig a Farm VIP-ben bizonyít. Az influenszer az Origónak mesélt a műsorról, valamint párjáról is, akivel egyre komolyabbra fordul a kapcsolatuk.

Több mint egy év után tért vissza a képernyőre a TV2 reality műsora, a Farm VIP. Az ötödik évadban számos eltérő karaktereket válogatott össze a csatorna, akik között már most borítékolható, hogy lesz konfliktus. Horváth Grétának nagy álma vált azzal valóra, hogy ő is erősíti a sárga csapatot, hiszen mindig arra vágyott, hogy ebben a realityben bizonyíthasson. Az Origónak elmondta, hogy a tanyasi élet nem áll távol tőle, sőt. Leginkább a gyerekkorát idézi meg. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo A Farm VIP sztárja imádja a tanyasi létet "Mindaz, amiért most dolgozom, az azért van, hogy egyszer majd visszamehessek egy ilyen életbe. Ha tehetném, akkor már holnap egy erdő közepére költöznék egy kis házba. Tőlem ez egyáltalán nem volt komfortzónán kívüli élmény, a gyerekkoromat idézte inkább fel bennem. Nagyon élveztem az egész forgatást, úgy éreztem, hogy most a helyemen vagyok” – mesélte. „Az Ázsia Expressz után, ahol nem volt kijelölt hely az alvásra, a mosdóra, az étkezésre, ahhoz képest azt gondolom, hogy ez még mindig egy luxus volt. A pottyantós vécé eddig sem zavart, sőt, a nyaralónkba is vettem egyet poénból, a gödröt még én ástam ki – tette hozzá. A Farm VIP szereplőitől elvették a mobiltelefonjaikat, ezzel pedig minden kapcsolatuk megszakadt a külvilággal és a családtagjaikkal is. "Nyilván az volt a legnehezebb része, hogy a gyerekemmel, a párommal, anyukámékkal, mamámmal nem tudtam kapcsolatba lépni. Hála istennek vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy erős bázist alkotunk és egy kialakult rendszerünk van." Bemutatták a Farm VIP ötödik évadának szereplőit

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo Tudtam, ha én kiesek a rendszerből, akkor is működik a biztonsági háló, így teljesen nyugodt voltam – fejtette ki. Hozzátette, a családja már nagyon várta, hogy láthassák őt a műsorban, hiszen nagy rajongói a realitynek. „Engem nagyon nehéz megbántani. Pár olyan alapvető emberi dolog van, amibe ha belemásznak, attól ki tudok borulni. A kárörvendést nem szeretem, és azt sem, ha kinevetnek” – számolt be a sérelmeiről Horváth Gréta. Horváth Gréta megtalálta élete párját Horváth Gréta már rengeteg csalódáson van túl, 2022-ben azonban ismét rátalált a szerelem egy titokzatos férfi személyében. Igyekszik óvni a magánéletét, ezért nem is nagyon szerepel együtt a nyilvánosság előtt a párjával, azonban azt elárulta az Origónak, hogy különleges párkapcsolat az övék. Most leszünk három éve együtt és nagyon stabil lábakon áll a kapcsolatunk. El kell, hogy mondjam, hogy rég voltam olyan nyugodt a felnőtt létemben, mint most. Teljes harmónia és béke van otthon” – magyarázta.

Bemutatták a Farm VIP ötödik évadának szereplőit

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo Kiderült, hogy már az esküvő is szóba került közöttük, azonban közös gyereket nem szeretnének. Beszéltünk már az esküvőről is, ugyanis szeretnénk összeházasodni. Nagyon egymásra találtunk és olyan szövetség van közöttünk, amit még soha nem éreztem” – jegyezte meg. Horváth Gréta megtanult együtt élni a nyilvánossággal, és mára már figyelmen kívül tudja hagyni a kommentelők véleményét. „Nem olvasom a Redditet, amire nagyon büszke vagyok. Vannak olyan kommentek, melyek már egy embergyalázással érnek fel, ezzel pedig nem tudok mit kezdeni. Számomra az az érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy nekem mekkora a szám, milyen a hajszínem, így azt kell hogy mondjam, hogy messzebbre jutottam, mint amire számítottam, hiszen velem foglalkoznak. El tudtam engedni a kommenteket, így nem is foglalkozom velük” – zárta gondolatait.

