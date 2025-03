20 éve indult az Így jártam anyátokkal – megtalálta Ted végül a szerelmet?

2005-ben indult a sorozat.

Sokan a Jóbarátok utódját látták benne.

A vége botrányosan rosszul sikerült, de kilenc évadon át szórakoztató volt.

208 részen át kereste Ted a boldogságot.

20 éve, 2005-ben indult az Így jártam anyátokkal, amely ugyanúgy a barátságról, a társasági létről, a komoly felnőtté válásról, a nagy döntésekről, a párkapcsolatokról szólt, persze nagyon sok humorral, mint a Jóbarátok. Sokan ezért tartják a Jóbarátok örökösének, és ellentétben Rachelék, Joey-ék sztorijával, itt nem sikerült ügyesen lezárni a rengeteg vidám pillanatot szállító sorozatot. A felháborodás olyan nagy volt, hogy petíciót is írtak, hogy forgassák újra a végjátékot, a rajongók pedig kegyetlenül lepontozták a szitkom végét. Az egész sorozat 8,3 ponton áll az IMDb-n, az utolsó epizód pedig 5,5-ön, de ez már így marad.

20 éve indult az Így jártam anyátokkal

Fotó: IMDb

Pár dologban persze különbözött a Jóbarátoktól: eleve nem hat, hanem öt jó barát mindennapjait mutatta be, a főszereplők pedig nem kávéházban, hanem kocsmában lógtak naphosszat, ennek megfelelően lényegesen többet is ittak (az egyik legjobb epizód történetesen egy másnapról szól). A sorozat 29 tévé díjat kapott, ebből tíz Emmy volt, Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris és Alyson Hannigan pedig világszerte ismert lett – persze voltak köztük rutinos és máshonnan ismert színészek már az elején is. Nézzük, ki merre jár!

Alyson Hannigan, Lily

Mint sok más színész, ő is reklámokkal kezdte igen fiatalon, Hollywoodban. Élete első nagy lehetőségét tizenhárom évesen kapta, amikor az alkotók ráosztották Dan Aykroyd lányának szerepét a Marslakó a mostohám (My Stepmother is an Alien) című nagy sikerű filmben. Újabb alkotások jöttek később: Az idegen, akivel élek, Egy hulla a szobatársam, Amerikai pite 1-2-3, Pasik és csajok, Veronica Mars, többek között. Láthatták még a nézők a Buffy 144 részében, szerepelt az Amerikai pite-filmekben, ő volt Michelle.

Jason Segel és Alyson Hannigan az Így jártam anyátokkal sorozatban

Fotó: IMDb

Tavaly lett 50 éves az Így jártam anyátokkal Lilyje, aki a népszerű komédiasorozatban összes epizódjában, azaz 208 részben szerepelt. Legutóbb 2023-ban a Hivatali hajszában láthatták a nézők.