Kiderült, miért vált el Jennifer Lopez és Ben Affleck

Jennifer Lopez és Ben Affleck februárban hivatalosan is elváltak, arról azonban továbbra is csak pletykák keringtek, hogy pontosan mi vezetett a szakításukhoz. A színész egy hosszú interjúban erről is vallott a GQ magazinnak.

Ben Affleck és Jennifer Lopez még együtt

Fotó: Robyn BECK / AFP / Robyn BECK / AFP

Sokan vannak, akik szerintem ügyesebben kezelik a hírnevet, mint én. Jennifer is ilyen. Én a temperamentumomat tekintve egy kicsit visszafogottabb és zárkózottabb vagyok, mint ő.

Ahogy az kapcsolatokban előfordul, nem mindig ugyanúgy állunk hozzá ezekhez a dolgokhoz... De szeretem és tisztelem ezt a másik személyt, és hiszek benne. Nagyszerűnek tartom, és azt akarom, hogy az emberek is lássák ezt... Senki nem megy hozzá egy hajóskapitányhoz, hogy aztán azt mondja, nem akar kimenni a vízre. Tudnod kell, hogy mit vállalsz, amikor belemész egy kapcsolatba. Azt hiszem, ezt fontos elmondanom, hogy nem ez okozott valamiféle nagy törést” – válaszolta Ben Affleck arra a kérdésre, hogy miért vállalta a szereplést Jennifer Lopez 2024-es dokumentumfilmjében, a The Greatest Love Story Never Toldban.

Az igazság sokkal hétköznapibb, mint azt az emberek valószínűleg hinnék, vagy mint ami érdekes lenne...

Nem volt botrány, nem volt szappanopera, nem volt intrika... Ez csak egy történet volt emberekről, akik próbálták boldogulni az életükben és a kapcsolataikban, ahogy azt általában mindannyian tesszük” – tette hozzá.