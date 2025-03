Kamarás Norbert utálja Stana Alexandrát?

Stana Alexandra és Kamarás Norbert is a Dancing with the Stars ötödik szériájában versenyeztek a partnereikkel. A táncosnő egy interjúban mondta el, hogy úgy érezte, hogy az Éjjel-nappal Budapest sztárja utálja őt.

A Talk TV YouTube-csatorna KiKapcs című podcastjében Király Peti és Kamarás Norbert vendége Stana Alexandra volt, a táncos nyíltan rákérdezett Norbinál: „De akkor nem utálsz engem?” Dancing with the Stars: Kamarás Norbi és Sebesi Daniella

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo Stana Alexandra a Dancing with the Stars legutóbbi évadában végig úgy érezte, az Éjjel-nappal Budapest egykori Lalija nem szereti őt. „Te a Dancingben tudod, hogy néztél rám? Én mindig azt hittem, hogy szívből utálsz engem. És amúgy tényleg szívből utálsz?” – kérdezte nevetve Stana Alexandra a KiKapcs legutóbbi adásában. A nyitánypróbákon vagy amikor közös prod volt, néha oldalra néztem, és azt láttam, hogy a Lali így néz rám – elevenítette fel a táncos. Király Peti úgy érezte, ő tudja mi lehetett a furcsa nézés oka. „Tudod miért? Mert sokkal jobb vagy mint ő, és ilyenkor idegileg kivan, hogy te a táncban is jobb vagy, jobban is nézel ki! – mondta Peti. Végül Alexandra egyenesen rákérdezett: „De akkor nem utálsz engem?” „Dehogy, akkor nem hívtunk volna” – mondta Norbi. „Jó, akkor én sem utállak” – zárta le a témát Stana Alexandra.

