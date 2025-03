Minden idők legmegrázóbb sorozata tarol a Netflixen – Mitől olyan különleges a Kamaszok?

Március 13-án debütált a Netflix műsorán a Kamaszok című brit sorozat, ami felülmúlta a várakozásokat, hiszen szinte mindenki erről a sorozatról beszélt az elmúlt napokban. Nemcsak a megrázó történet miatt, hanem az összhatás miatt is, ami minden tekintetben eltér a megszokottól, hiszen vágás nélkül készült el. Az ismert brit színész, Stephen Graham neve is garancia arra, hogy nem egy középszerű történet bontakozik ki a szemünk láttára, ráadásul alkotóként is részt vett a sorozatban, és igen fontos szerepet is játszik a történetben.

Nem előzte meg túl nagy hírverés a Kamaszok című brit sorozatot, ennek ellenére letarolta a Netflix nézettségi listáját több országban is, és hatalmas visszhangot váltott ki a nézőkből. Bár vannak eltérő vélemények, ugyanis többen hiányolták a jól megszokott történetvezetést, viszont legtöbben megértették, hogy ez a sorozat mást akart elmondani és üzenni, és egyáltalán nem hasonlítható máshoz. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Netflix Magyarország (@netflixhu) által megosztott bejegyzés A történet már az első perctől berántja a nézőt, hiszen félelmetesen realisztikusan mutatják be egy átlagos brit család borzalmas reggelét, amikor az életük örökre megváltozott. A készítők szándékosan építették fel a történetet és a képi megjelenítést úgy, hogy folyamatosan azt érezze a néző, ő is jelen van, és vele is megtörténhet. A Kamaszok a Miller család elképesztő drámáját követik nyomon azután, hogy az említett reggelen a 13 éves kamasz fiukat, Jamie-t fegyveres rendőrök tartóztatják le az otthonukban gyilkosság vádjával. Azonban a hangsúly nemcsak azon van, hogy Jamie Miller (Owen Cooper) valóban elkövette-e a gyilkosságot, hanem azon is, hogy ez mind hogyan hat a közvetlen környezetére, elsősorban a családjára. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Netflix UK & Ireland (@netflixuk) által megosztott bejegyzés Csinálhattunk volna egy drámát bandákról és a késeléses bűncselekményekről, vagy egy olyan gyerekről, akinek az anyja alkoholista, vagy akinek az apja erőszakos bántalmazó. Ehelyett azt akartuk, hogy ránézzünk erre a családra, és azt gondoljuk: 'Istenem. Ez velünk is megtörténhet!' És ami itt történik, az egy átlagos család legrosszabb rémálma”– mondta a Netflixnek Stephen Graham színész, aki Jamie apját, Eddie Millert alakítja a történetben, emellett a sorozat társalkotója, és társírója is egyben. Stephen Graham olyan produkciókból ismert mint a Blöff, a Forráspont, a 2023-as Testek, vagy a 2019-es Az ír című bűnügyi film. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Netflix Magyarország (@netflixhu) által megosztott bejegyzés A kiemelkedő és igazán magával ragadó színészi játékon túl az teszi még igazán különlegessé a Kamaszokat, hogy egy rész egyetlen snittből áll, tehát vágás nélkül készült, ami bár sokkal nehezebb mind a színészek, mind a stáb számára, de dramaturgiai szempontból szükséges volt a történet megfelelő elbeszéléséhez. Az alkotók ezzel a folytonosság érzését akarták kelteni, hogy a néző minél inkább úgy érezze, jelen van az eseményeknél, és azt, hogy akár vele is megtörténhet, amit a képernyőn lát.

A négyrészes minisorozat első két része fókuszál arra, hogy egy 13 éves fiú megölhette-e iskolatársát, és vajon mi vezethetett idáig, koncentrál a külső körülményekre, a környezetre. A második két rész azonban nem szokványos módon igyekszik megválaszolni a kérdést, és tulajdonképpen nem is arra fektetik a hangsúlyt, hogy kiderüljön, Jamie-e a gyilkos, viszont ettől működik olyan kiválóan a Kamaszok. Az utolsó részben már csak a Miller családot láthatjuk, hogyan birkóznak meg fiuk elvesztésével és a szégyennel, a megbélyegzéssel, ami emiatt őket is nagyban érinti.

