Kamaszok: minden szülő legrosszabb rémálma a Netflix új sorozata

Owen Cooper élete első szerepében megrengette a világot (Fotó: Netflix)

Owen Cooper élte első szerepében alakít akkorát, hogy már csak miatta is érdemes lenne mostantól sorozatszínészi alakításokat Oscar-díjra jelölni. Ez a kis nyüzüge fiú egy megszeppent kiskölyök, akiről még azt se tudnánk elképzelni, hogy leüt egy legyet. Jamie figurája a sorozat első részében egy gyámolatlan kisgyerek, a harmadikban azonban már nem csak a fent említett korrajz eddig áldozata, de néhány pillanatban olyan hidegrázó XXI. századi pszchiopata, hogy Hannibal Lecter is kezdőnek tűnik hozzáképest. Játékában pont a gyermeki egyszerűség a zseniális, így ahogy a pszichológust szintén kiválóan alakító Erin Doherty-ben is meghül a vér a meghallgatás végére, úgy bennünk is.

Kiknek ajánljuk a Kamaszokat?

Minden szülőnek, azoknak pláne, akiknek tinigyermekei vannak, szülőknek, akik már marcangolták eleget magukat és nem tudják, mit miért tesznek a gyermekeik, továbbá minden olyan, önamgát véleményvezérnek gondoló internethuszárnak, akik egy-egy meggondolatlan kijelentésükkel, akár halált is okozhatnak.

A Kamaszok a Netflix kínálatában érhető el.

10/10