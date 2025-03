Kamaszok: még 5 sorozat, ha tetszett a Netflix sikerszériája

Kevés sorozat tudott ilyen gyorsasággal egy streamingszolgáltató nézettségi listájának az élére törni, mint az elmúlt napokban a Kamaszok. A nyúlfarknyi hosszúságú, ám annál tartalmasabb és „lélektipróbb” miniszéria olyan témákkal van bőkezűen meghintve, mint az iskolai bullying (magyarul: szekálás), a közösségi médiából eredő toxikusság, valamint ezeknek az összetevőknek a gyermekekre együttesen gyakorolt hatása. Ugyan egy fiatal fiú bűncselekménye köré épül a Netflix produkciója, az általa tárgyalt fontos társadalmi témakörök, illetve a meggyötört családapát alakító Stephen Graham és az azóta már Hollywood ajtaján kopogtató Owen Cooper játékának hála ez a drámai darab sokkal több lett végül holmi tucatkriminél. Bizonyára sok nézővel esett az meg, hogy a négyrészes műsort hamar „ledarálta”, ám továbbra is a látottak hatása alatt volt, és töretlenül valami hasonló után éhezett. Az ő kedvükben járva cikkünkben összegyűjtöttünk további 5 sorozatot, melyek egy vagy akár több szempontból is hajaznak a Netflix sikerszériájára, és a garantált szórakozás mellett a társadalmi és morális kérdéseken történő hosszas elmélkedést is tálcán kínálják.

A Kamaszok egyedülálló sorozat, azonban mi megpróbáltunk hozzá hasonló alkotásokat keresni

(Fotó: YouTube/Netflix)

A Kamaszok után is van mit nézni a streamingen:

Jacob védelmében (Apple TV)

A Kamaszok és a Jacob védelmében története között már-már kísérteties a hasonlóság. Utóbbi az egykori Amerika Kapitány, Chris Evans által alakított ügyvédet, Andy Barbert helyezi a középpontba, akinek az élete egyik pillanatról a másikra borul a feje tetejére. A 14 éves fiát gyilkossággal vádolják meg, Andy pedig két tűz közé kerül. Amellett, hogy a törvény nevében kell eljárnia, a fiának is a legjobbat akarja, miközben sötét titkok közepette derül fény az igazságra. A 8 részes minisorozat a Netflix produkciójához hasonlóan sokkal inkább dráma, mintsem egy egyszerű krimi.

Chris Evans mellett az Az-filmek sztárja, Jaeden Martell is fontos szerepet játszik az Apple TV műsorában

(Fotó: Apple TV)

Easttowni rejtélyek (Max)

A Max szériája szintúgy egy kisvárosba kalauzolja el a tévénézőket, ahol egy nyomozónő puzzle módjára próbálja összerakni mind egy gyilkosság részleteit, mind a darabjaira hullott magánéletét. Az Easttowni rejtélyek megannyi kérdés közül például azt is feszegeti, milyen hatással vannak a múltban történt tragédiák a jelenünkre. A műsor feszült hangulata a Kamaszokat idézi, erről pedig a kiváló szereposztás tehet, mely olyan neveket tartalmaz, mint az Oscar-díjas Kate Winslet, a korábban Jeffrey Dahmert is eljátszó Evan Peters, valamint A brutalista Guy Pearce-je.