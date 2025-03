Kiara Lord: Úgy gondolom, hogy unalmas az életem

Kiara Lord ugyan saját bevallása szerint nagyon ritkán ül le a tévé elé, egyik legjobb barátja, Lakatos Levente miatt kapott kedvet a Farm VIP-hoz.

„Az előző, negyedik évadot az egyik jó barátom, Lakatos Levente miatt néztem.

Később engem is megkerestek, először nem vállaltam el, mert úgy gondoltam, hogy nem nekem való, később azonban átgondoltam és igen mondtam a felkérésre

– kezdte lapunknak.

Kiara Lord szeret a természetben lenni

Fotó: TV2

Ahogyan Kiara Lord korábban fogalmazott, többen is borsóhercegnőnek gondolják, azonban szeretné bebizonyítani ennek az ellenkezőjét. Szeret a természetben lenni, szeret olvasni, így örült, hogy el tud vonulni picit a nyüzsgés elől. „Számomra egyáltalán nem okozott gondot az ürülék lapátolása sem, hiszen otthon is lapátolok macska vécét. Tudom, hogy ez más. Ami hiányzott, az az otthon komfortja, az általam kedvelt és fogyasztott ételek, illetve az együttélés is fárasztó volt.

Sokszor vágyom az egyedüllétre, nyugalomra, így megerőltető számomra, ha valakinek kényszeres beszélgethetnékje támad

– fejtette ki az Origónak.

A piros csapatban Leo lett a vezető, ami már az első részben kiderült, hogy nem tetszett mindenkinek, főként Kiara Lordnak. „A saját életemet úgy alakítom, hogy nekem jó legyen.

A műsorban nem volt szimpatikus, ahogyan Leo állt a dolgokhoz. Őt egy instabil és labilis vezetőnek gondolom.

Úgy voltam vele, hogy veszítenivalóm nincs. Szeretem, ha úgy történnek a dolgok, ahogyan azt én akarom” – magyarázta.

Bemutatták a Farm VIP ötödik évadának szereplőit

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Nem titok, hogy pornószínésznőként és escortlányként is dolgozik, ami miatt biztosan több kritika éri majd, ám erre már lélekben fel is készült.

Biztos vagyok benne, hogy több kritika is ér majd: egyrészt lesznek olyanok, akik megkérdőjelezik, hogy egy felnőttfilmes mit keres a képernyőn, míg másrészt azt fogom kapni, hogy milyen gonosz vagyok.

Ez heves és vegyes érzéseket fog kiváltani az emberekből. Azonban ez nem foglalkoztat különösebben, ugyanis már hozzászoktam. Az viszont biztosan szokatlan lesz, hogy emelkedett volumenben fog történni és sokkal szélsőségesebb lesz" – mondta, majd hozzátette, hogy közepesen taktikus embernek tartja magát, ugyanis az érzelmei befolyásolják őt.