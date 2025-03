Kibertámadás, mérgező város, rejtélyes halálesetek – ezeket a sorozatokat nézzük most

Nulladik nap

A kétszeres Oscar-díjas Robert De Niro 2023-ban egy argentin szériában, a Semmiben vállalt először komolyabb tévés munkát, ha viszont csak az amerikai produkciókat nézzük, 81 évesen, a Nulladik napban játszotta az első sorozatos főszerepét – miközben olyanok is megjelentek mellette, mint Joan Allen, Angela Bassett, Connie Britton, Lizzy Caplan, Matthew Modine vagy Jesse Plemons.

A színészgárdára tehát egyáltalán nem lehetett panaszunk, sőt az alapsztori is ígéretes volt: az Egyesült Államokat átfogó kibertámadás érte, amelynek során minden internetes és elektronikus rendszer leállt, tömegbalesetekben rögtön meghalt több mint háromezer ember.

Ha azonban ezek alapján katasztrófafilmre, posztapokaliptikus túlélősztorira számítottunk, nagyot kellett csalódnunk, a Nulladik nap ugyanis főleg a nemzeti tragédia árnyékában kibontakozó politikai játszmákra koncentrált.

Fotó: Netflix

Az ingatag politikai környezetben Robert De Niro játszotta a volt amerikai elnököt, aki a ciklusa végén is hiteles emberként távozott, így a legtöbben eleinte szívesen látták a hirtelen összerántott válságstáb élén – csakhogy idővel egyre több jel utalt arra, hogy komoly mentális problémái vannak, miközben a megváltozott világban sem találta a helyét. Az ő feladata lett volna minél előbb válaszokat találni arra, hogy pontosan mi történt, néhány részlet azonban végül nemcsak az ő, de a nézők számára is homályos maradt – noha a sztorit egyébként lezárták az alkotók.

A Nulladik napnak egyébként is az volt az egyik legnagyobb hibája, hogy túl sok mindent akart bemutatni hat epizód alatt.

A háttérben húzódó szálakat addig kavargatták, hogy összeesküvés-elméletek és valódi személyeknek megfeleltethető mellékszereplők is belekerültek, a külföldi és hazai terroristákról vagy a kormány túlkapásainak bemutatásáról nem is beszélve. Mindeközben a támadás társadalmi hatásai és az elnök magánélete, illetve beszámíthatósága is felmerültek témaként, a kifejtésük vagy megoldásuk azonban már nem fért bele a játékidőbe.

Mérgező város

Az utóbbi időben egyre több igaz történeten alapuló mini sorozatot mutat be a Netflix, melyek mind nagy sikernek örvendenek. Legutóbb a Mérgező város került fel a Top 10-es nézettségi listára, mely Anglia egyik legnagyobb környezetvédelmi botrányát mutatja be a nézőknek, melyet többen is a „brit Erin Brockovich-ként” emlegetnek.